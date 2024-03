Ricardo Sánchez, entrenador del Judo Avilés: "Quiero romper récords y llevar a más judokas a conseguir medalla"

Cambio en el banquillo del Judo Avilés. Ricardo Sánchez (Avilés, 1996 ha cogido el testigo de Raquel Pascual, que ha cogido la baja por maternidad. El avilesino conoce a la perfección al club, ya que hace no mucho estaba en los tatamis compitiendo y defendiendo el mismo escudo que ahora tendrá en el pecho. Sánchez, eso sí, avisa: "les voy a apretar".

–¿Cómo empezó en el judo?

–Arranqué en el Judo Avilés en cadetes, con 15 años, más o menos. Desde ahí estuve hasta llegar a la categoría absoluta. Lo dejé hace un par de años.

–Las lesiones le obligaron a dejarlo.

–Tuve una lesión muy dura en la rodilla, aunque de eso me recuperé. Pero hace un par de años recaí de la otra rodilla, y eso se me juntó con una lesión del hombro. Yo creo que me miró un tuerto o algo (bromea). Me vino todo de golpe. Apuré para terminar esa temporada, porque tenía compromisos con el equipo, pero tuve que dejarlo. El cuerpo no podía más. Me quedó un regusto amargo, porque si fuese decisión mía sería diferente, pero al ser por una lesión…

–Ahora tiene la oportunidad de endulzar su adiós.

–Esa es una de las razones que más me llamó para decidir tomar las riendas del club. Evidentemente al ponerme la chaqueta esas ganas por competir no desaparecen, pero hay que ser realistas con la situación que tengo y es algo que ya no puedo hacer. Por eso ahora me centro en entrenar.

–¿Esperaba volver tan pronto a los tatamis?

–La verdad es que no. Fue totalmente inesperado. Es pronto, pero se debe a la situación del club. Yo estoy con una vacante, por lo que me cuadran los horarios para poder estar en las clases.

–Cuando era judoka, Carlos Fernández era su entrenador. Ahora es su presidente. ¿Cómo se lleva ese cambio de relación?

–Cuando Carlos te entrena estás preparado para todo, ya tienes tablas para aguantar todo tipo de presiones. Mi relación con él es fantástica. Ahora sé que en este rol cuento con todo su apoyo. No es una figura que haya que tratar de usted, es super cercano y es un placer trabajar con él.

–¿Ha hablado con Raquel Pascual, su predecesora?

–He de reconocer que con Raquel he hablado poco, tengo que hacerlo mucho más. No queríamos revelar nada, pero creo que ella ya tenía la mosca detrás de la oreja. Me ha dado alguna indicación, pero tenemos que sentarnos y hablar largo y tendido, para que así conozca las ideas que tenía para el club de cara al medio y al largo plazo.

–¿Cómo va a ser su método de trabajo?

–Para empezar, quiero ver la situación personal de cada judoka. Quiero hablar y sentarme con cada uno de ellos, para comentar objetivos y conseguir un poco más de ellos, para saber que creen que podrían lograr. Quiero apretarlos, para que todos consigan algo más.

–Algunos son excompañeros suyos.

–Sí, con algunos compartí vestuario no hace mucho. Me conocen y quiero que se sientan cómodos conmigo. Ahora estoy en otro papel, pero no quiero que pierdan la confianza conmigo, aunque les vaya a apretar.

–¿Qué objetivos se pone en el medio plazo?

–Quiero romper récords. Mi idea es conseguir más medallas y meter a más gente en los podios. Tenemos el regional en menos de un mes y esa va a ser una gran prueba. No va a ser fácil, pero hay que poner toda la carne en el asador, con las medias que dispongamos, para competir.