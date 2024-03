Arboleya: "Vamos semana a semana, no debemos mirar más allá"

Mañana, a las 18.00 horas La Toba vuelve a albergar un nuevo derbi. El Avilés, que viene de quitarse con soltura la espina que tenía clavada ante la UD Mos, se mide al Llanera, un rival que "conocemos bien, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico", apuntó Pedro Arboleya, técnico blanquiazul. A pesar de ello, el ovetense quiere que su equipo "mantenga su personalidad y que todo discursa por el cauce que queremos" para hacerse con una victoria que ponga más de cara el ascenso. "Vamos semana a semana, no debemos mirar más allá. No queremos gestionar la diferencia con el segundo", señaló el entrenador del Avilés, que se mostró muy contento con Irene Cabal, autora del tanto de la victoria en el último encuentro y la destinada a sustituir a Líber. "Tiene características diferentes. Arriba tenemos muchos recursos", comentó el ovetense, que no siente excesiva presión por ser líderes, ya que, bajo su opinión, "la presión siempre es mayor para el perseguidor que para el perseguido". "Ante el Llanera vamos a competir a tope. Tenemos objetivos diferentes, pero no vamos a regalar nada", afirmó el técnico, que cree que en partidos como el derbi de mañana todo se iguala. Arboleya no descartó dar oportunidades a jugadoras del filial, como Andrea y Claudia, que están en dinámica del primer equipo.