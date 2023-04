Un libro de amor

Recientemente han llegado a mis manos dos libros de temática amorosa y los dos me han cautivado por su originalidad y por alejarse de tópicos manidos. En este artículo me referiré a Siete días de una vida sin ti. Cartas de amor para Amaranta de mi querido amigo Juan Carlos Mantilla, editado por ExLibric.

Comenzaré por el principio, por el día en el que lo recibí en un sobre acolchado en el buzón. Antes de abrir los sobres con libros que me envían, me encanta divagar sobre su contenido, pero este lo extraje con más rapidez de lo acostumbrado y, al tenerlo en mis manos, lo primero que me llamó la atención fue su color entre granate y carmesí, su brillo, sus solapas y la ilustración de Kora Corazón Sánchez. Era un libro vivo, que exhalaba energía y amor, amor con aroma de incienso y también felicidad y calor de las luminosas verbenas de los veranos mediterráneos...

El excelente prólogo de Fernando Ferreyra y el soneto inicial del autor de la obra nos sitúan en lo que será el desarrollo de esta maravillosa historia de amor que tiene lugar en una bellísima costa esmeralda, entre el rumor de las olas y los aromas de las malvas. Una historia que alumbra y se desvanece –también– de forma trágica, debido a la separación contra la voluntad de los amantes; quedando, no obstante, la memoria, fuerza evocadora, como un paradójico conjuro en esos siete días, símbolo de una vida sin ti (la de la amada), y que, sin embargo, y, a pesar de la separación, se hace más presente que la propia vida que transcurre, a través de acontecimientos cotidianos mucho menos relevantes que eso que se revive, se sueña y se ansía.

Las sombras de las flores, las madrugadas, el viento de poniente, "desesperadamente", como repite una y otra vez el autor, nos acerca ese amor imposible y al mismo tiempo tan intenso y consistente. El paso del tiempo se trasluce magistralmente en ese "dónde está todo aquello que se fue" hace ya tanto tiempo.

Qué hermoso devenir de cuerpos ya intangibles de miles de colores, de infinitos deseos, y qué largos los brazos ardientes de los sueños...

Pero qué sería de nosotros sin esa pasión, sin ese instante en nuestras vidas que aún hoy y siempre rasgará el aire y romperá las manecillas de los relojes de nuestras rutinarias vidas...

Gracias a Juan Carlos Mantilla por compartir con nosotros este inolvidable libro de amor.