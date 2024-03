Ramos y palmas

Domingo de Ramos, antiguamente un día para estrenar la ropa de primavera, aunque lloviese. Hay cosas que permanecen por encima de la emoción religiosa, como este domingo señaladísimo en todos los calendarios, en el que se abre un paréntesis en lo cotidiano para vivir una semana a un ritmo diferente, seguramente para estar más en la calle, unos, otros para viajar, muchos para presenciar el paso de las cofradías, en unos días que se prevén llenos de visitantes que poblarán calles, plazas y terrazas, si no llueve, pero que no veremos en el mirador próximo al Museo de Anclas de Salinas, que permanece cerrado, mientras unos dicen que es peligroso porque la roca puede colapsar y otros recogen firmas para mantener el mirador. La verdad, con un informe de riesgo de colapso, a mi no me pillan cerca, no sea que se cumpla el peor vaticinio, y no olvidemos que ya ha habido accidentes graves.

Ya que me he ido a Salinas, hay que felicitar al Ayuntamiento de Castrillón por la iniciativa de dotar de aseos para personas ostomizadas los baños públicos disponibles en el paseo de la playa, una iniciativa que ojalá copien el resto de los gobiernos municipales de la comarca, habida cuenta del creciente número de personas que viven con un dispositivo de ostomía, fruto del avance en los tratamientos y también en la prevención de tumores.

Aquellos que se hayan atrevido a ir a Salinas utilizando el bus urbano-comarcal probablemente lo habrán hecho en un vehículo ruidoso, nada ecológico, que tendrá una ocupación superior a la que habría tenido hace un año, gracias a los abonos y tarjetas de transporte impulsadas por las administraciones, que están produciendo un aumento muy llamativo en el número de usuarios de todas las líneas de autobús de la Comarca, tal como hace unos días informó el concejal responsable de movilidad en el Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García, quien también mostró su confianza en el que el Plan de Movilidad incremente aún más el uso del transporte público utilizando, además, vehículos con criterios de sostenibilidad medioambiental.

Palmas, en Domingo de Ramos, por lo tanto, para los baños para personas ostomizadas en la Playa de Salinas y para las expectativas de mejora del transporte público comarcal y las ayudas oficiales que, por encima de cuentas de resultados, impulsan medidas que mejoran la calidad de vida y del medio ambiente.

Suscríbete para seguir leyendo