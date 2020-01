Villaviciosa luce al más guapo de Asturias

El maliayés David Johannesson Pando, de Argüeru, Villaviciosa, se acaba de hacer con el título de "Mister Asturias" 2020". La final nacional del certamen de belleza, "Miss & Mister España 2020", se celebró en el Hotel América de Madrid. La gala estuvo presentada por la modelo y actriz Juncal Rivero, que fue Miss España y Miss Europa y que ahora dirige la nueva etapa del concurso nacional que busca "personalidad, belleza y talento", según los organizadores. En el certamen también fue elegida "Miss Asturias": Patricia González Castañal.

"Era la primera vez que me presentaba a un certamen de este tipo. Estoy muy contento con la experiencia que estoy viviendo, y muy agradecido a la organización del certamen en Asturias y Madrid por su profesionalidad y el trato recibido. Al concurso me presenté animado por mis amigos, y mi madre Amelia también me empujó bastante a participar. Creo que ella está más contenta que yo todavía", explica Johannesson, de 25 años, 1,85 metros, rubio y de ojos verdes.

Este "Mister Asturias" explica que le gusta cuidarse, vestir bien y hacer deporte. Trabaja en la empresa de fontanería Alegas de El Berrón, Siero, y juega al fútbol como su hermano Diegui, cedido por el Real Oviedo al Cartagena. David juega actualmente en el Argüeru CF y anteriormente lo hizo en el Lealtad de Villaviciosa. "Entrenar y jugar al fútbol me sirve para desconectar, pero mi gran afición es el snowboard. También me gusta la playa y viajar", destaca sobre sus aficiones. Preguntado sobre las expectativas que le pueden abrir con este título, David Johannesson explica: "La verdad es que no lo había pensado, pero si surge alguna posibilidad como modelo o en el mundo de la moda o la publicidad me encantaría".