El PP de Aller critica que no se hayan hecho obras en el puerto de San Isidro

El portavoz del grupo popular en Aller y el presidente del partido en el concejo, Antonio del Peño y Juan Sutil, respectivamente, acudieron hasta la carretera de acceso al Puerto San Isidro para denunciar que la consejería de Fomento "no ha realizado ningún obra de reposición y colocación de vallas antialudes". También criticaron que no se hayan realizado obras de mejora y acondicionamiento del Mirador de Zuvillaga, destacando la "dejadez y el pasotismo" del consejero, Fernando Lastra. "A falta de dos meses para la apertura de la temporada de esquí , la vía de acceso a las estaciones de Fuentes de Invierno y San Isidro no cumple con las medidas de seguridad vial; si no se hacen las obras de colocación de barreras antialudes y quitamiedos será una trampa mortal".