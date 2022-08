El corte de la línea de tren entre Laviana y El Berrón comenzará el 1 de septiembre

Las obras de renovación integral de vía del tramo Gijón-Laviana de la antigua Feve, en las que se va a invertir cerca de 50 millones de euros, comenzarán la próxima semana, el 1 de septiembre. Los trabajos obligarán a suspender de forma total la circulación de trenes entre El Berrón y Laviana desde ese día y hasta el próximo 15 de marzo de 2023, seis meses y medio, indicó ayer el Administrador de Infraestructuras Ferroviaras (Adif). Renfe destinará cerca de 900.000 euros al servicio de autobuses alternativo que funcionará durante el corte de circulación para trasladar a los usuarios.

"La envergadura del proyecto de renovación integral de vía de la línea Gijón-Laviana ha obligado a Adif a imponer afecciones al tráfico ferroviario durante los próximos meses. Los cortes de línea afectan de manera total al tramo entre Laviana y El Berrón, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 15 de marzo de 2023, y de manera parcial al trayecto entre El Berrón y Gijón del 1 de septiembre de 2022 al 15 de julio de 2023", según explicó ayer Adif. La interrupción del tráfico ferroviario estaba prevista en un principio para iniciarse el 1 de agosto, pero se aplazó. La previsión inicial es que el corte entre El Berrón y Gijón sea por la noche (desde las 20 a las 8.30 horas). Los vecinos del valle del Nalón habían exigido en un principio que no se cortase el servicio y visto que eso era imposible solicitaron al Adif que al menos ese corte no se prolongase durante tanto tiempo.

Hace justo un mes los técnicos explicaron a vecinos, colectivos sociales y grupos políticos que el terreno por el que discurre el trazado, el algunos tramos a orillas del Nalón, es muy complejo geológicamente. A eso hay que sumar que en esa zona el trazado es de vía única y que los accesos son complicados. Todo eso es lo que obliga a cortar el tráfico ferroviario entre Laviana y El Berrón y no entre El Berrón y Gijón. "No nos convencen", afirmó entonces Esther Barbón, secretaria general de la Unión Comarcal de CC OO en el Nalón, que reclama "un esfuerzo para que el corte no sea total o al menos no dure tanto tiempo, esos seis meses y medio que dicen". Para Barbón, "si el corte dura tanto tiempo puede ser el fin definitivo del trazado ferroviario entre Gijón y Laviana".

El administrador de infraestructuras ferroviarias reiteró ayer que "durante la duración de las obras, se va a mantener el servicio ofreciendo a los viajeros transporte alternativo por carretera en los trayectos afectados de la línea C5 de ancho métrico Gijón-Laviana. Los horarios y ubicación de las paradas de autobús pueden consultarse en los avisos de las estaciones y en la web, redes sociales y teléfono 984 11 11 33 de Renfe". "Se recuerda que en los vehículos que realizan los transbordos no es posible admitir animales de compañía ni bicicletas", apostilla el Adif.

La actuación, que forma parte del Plan de Cercanías de Asturias, fue adjudicada hace unos meses por un importe de 30,3 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 22 meses. Además, Adif ha encargado otros contratos de suministros de materiales necesarios para llevar a cabo esta actuación (traviesas, carril y balasto) por un importe de 19 millones de euros, con lo que la inversión asciende casi hasta los 50 millones.

Adif explicó que "en líneas generales, el proyecto incluye la renovación, adecuación y modernización integral de 45 kilómetros de vía (de los 49 km totales del tramo). Los primeros trabajos de topografía, geotécnica y geo-radar dieron comienzo hace unas semanas y en pocos días se iniciarán las actuaciones en vía. Además, el proyecto contempla actuaciones complementarias como el saneamiento y mejora de algunos túneles, la consolidación de taludes, así como la adaptación y mejora del firme de varios pasos a nivel.