Virtuosos con mucha cuerda: dos alumnos del Conservatorio del Nalón ganan prestigiosos concursos de violín y guitarra

Los alumnos del Conservatorio profesional de música del Valle del Nalón vuelven a destacar por su talento. Hace unos días el violinista Nico Marqués Ruiz, de 20 años, ganó la final regional del concurso Intercentros Melómano obteniendo una plaza para el certamen nacional que se disputará el próximo 10 de diciembre en Alicante. Y el sábado, el guitarrista Daniel Rodríguez Carrizo, de 13 años, se alzó con el triunfo en su categoría en el prestigioso Concurso Internacional de Guitarras Alhambra para jóvenes (CIGA), que se celebró en Valencia, siendo el único español que obtuvo un primer premio.

Daniel Rodríguez, langreano, ya acumula ocho galardones como guitarrista a pesar de su juventud. Ya se presentó el año pasado al Concurso Internacional de Guitarras Alhambra para jóvenes con un resultado bastante destacado, aunque no tanto como esta edición, en la que se ha hecho con el primer puesto dentro de su categoría, de 10 a 13 años.

Es un certamen en el que han participado 34 guitarristas de España, México, Reino Unido, Eslovaquia, Rusia, Italia, China y Japón. Fue el único español que obtuvo el primer premio junto a un mexicano, un eslovaco y un japonés, ya que había cuatro categorías a concurso. Es de destacar, además, el alto nivel del jurado, formado por prestigiosas figuras internacionales de la guitarra como Gabriel Guillén (Austria), Giovanni Grano (Italia), Enric Madriguera (EE UU), Pepe Payá (España) y Wolfgang Weigel (Alemania).

El guitarrista langreano inició sus estudios en el Conservatorio hace cuatro años, siendo alumno de Manuel Paz. Ayer, con el premio en sus manos, el joven aseguró que "ha sido una experiencia genial, no solo por el premio, sino por cómo me ha salido la pieza y por haber compartido escenario con grandes rivales. En esta ocasión tocó del "Vals No. 4" de Agustín Barrios Mangoré. "Era una pieza que ya había tocado en anteriores ocasiones, así que para prepararme para el concurso solo tuve que repasarla durante un mes", destacó.

En su caso, el amor por la música le vino de su padre, que también es guitarrista. "Como mi padre tocaba la guitarra, decidí hacerlo yo también y con el mismo profesor que tuvo él, Manuel Paz", señaló. También destacó que el Conservatorio del Valle del Nalón "es un lugar donde puedes estar con otras personas que comparten tu misma pasión y profesores que también la tienen e imparten clase de lo que más les gusta".

Nico Marqués, también natural de Langreo, ya se presentó el año pasado al concurso Intercentros Melómano, quedando en segundo lugar. Sin embargo, en esta ocasión resultó vencedor del certamen tras interpretar la "Introducción y tarantela" de Sarasate y "Danza Española de La Vida Breve" de Falla. El joven estudia sexto del grado profesional de violín y pretende dedicarse profesionalmente a la música, ya sea en la docencia, en una orquesta o compaginando ambas labores.

Preparación

"Ha sido una preparación constante, sobre todo desde que empezó el curso en septiembre", destacó el violinista, con toda la ilusión puesta ahora en el certamen nacional, cuyo premio es una gira de conciertos. "Es mucho mejor que cualquier premio en metálico porque te da mucha experiencia tocando en público y tienes la oportunidad de que te escuchen, así que es una buena forma de empezar la carrera profesional", destacó. El langreano lleva doce años en el Conservatorio, primero estudiando piano y más tarde violín. Del centro educativo, destacó que "te ayuda mucho a apreciar la música. Aunque no vayas a seguir en el futuro con una carrera profesional, consigues tener una base cultural muy importante que mucha gente, por desgracia, no tiene".

El amor por la música le viene a este violinista por partida triple. Por un lado su padre, José Ramón Marqués, que es cantautor. También su madre, "a la que le gusta mucho cantar". Y por último su abuela, la cantante de Adelina Baragaño. Con estos antecedentes, está convencido de que podrá dedicarse profesionalmente a la música. "Tengo el ejemplo en mi profesora, Lorena García, que también está en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA). Me interesa la pedagogía porque mi profesora es tan buena que me puede hacer que un niño se interese por este mundo", señala. Asimismo, afirma que "por supuesto me encantaría tocar en una orquesta, en fin, cualquier cosa que esté relacionada con la música".