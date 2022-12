Laviana contará en dos años con treinta pisos públicos de alquiler para menores de 35 años

Con el objetivo de fijar población y combatir el declive demográfico, el Principado construirá en Pola de Laviana un edificio de entre 25 y 30 viviendas públicas de alquiler para menores de 35 años. "Damos así respuesta a la falta de vivienda accesible y asequible para los jóvenes", subrayó este lunes la consejera de Bienestar Social del Principado, Melania Álvarez, que apuntó que una vez acabada la obra, el concejo sumará un total de 183 viviendas públicas, "14 por cada mil habitantes, muy por encima de la media de Asturias que está en 9,4".

Álvarez rubricó ayer junto al alcalde de Laviana, Julio García, el convenio por el que el Ayuntamiento cede una parcela junto al río Nalón de 1.123 metros cuadrados para que el Principado construya el edificio. Por el momento el ejecutivo regional, como apuntó la Consejera, ha reservado una partida presupuestaria de 300.000 euros en el proyecto de cuentas públicas del año que viene para la redacción del proyecto. Si todo marcha como está previsto las viviendas se entregarán a finales de 2024 o principios de 2025, según avanzó el Alcalde.

La construcción tendrá "un diseño atractivo e integrado en el casco urbano", aseguró Álvarez, que añadió que los pisos "dispondrán de amplias terrazas, zonas comunes y la más alta eficiencia energética". La media del precio del alquiler de vivienda pública en Asturias ronda en la actualidad los 79 euros mensuales.

Julio García celebró la firma del convenio ya que "en Laviana apenas hay oferta de pisos en alquiler, lo que impide a los jóvenes iniciar un proyecto de vida". "El proceso para firmar el acuerdo ha sido muy rápido",añadió el alcalde, que destacó "la buena colaboración entre el Ayuntamiento y el Principado para la cesión de la parcela".

Condiciones

Julio García remarcó que el Ayuntamiento solo había puesto tres condiciones: que las viviendas fuesen atractivas estéticamente, que fuesen eficientes energéticamente y que tuviesen un precio asequible. El Alcalde explicó que los pisos "se encontrarán en el entorno del parking, al lado del paseo fluvial del río Nalón y de los centros educativos, la futura zona comercial, a dos minutos caminando del Ayuntamiento y conectados con la zona deportiva de Pola de Laviana".

La Oficina de Información Juvenil de Laviana había realizado un estudio de demanda de vivienda en el concejo y allí se constató que hay muchos jóvenes que no pueden acceder a un alquiler "porque hay muy poco oferta y eso hace que suban los precios de los pocos pisos que se alquilan", explicó el Alcalde. Julio García no disponía en ese momento de las cifras concretas de demandantes de vivienda en el municipio pero sí tiene claro que "la oferta de estos 25 o 30 pisos no llegará a cubrir la demanda". Tras esta explicación, el Alcalde bromeó diciéndole a la Consejera que "después de este hay que hacer otro edificio".

Tras la firma del acuerdo de cesión de los terrenos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Laviana, Melania Álvarez y Julio García visitaron la parcela en la que se levantará el edificio de viviendas. Junto a ellos acudieron el director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo, y la concejala Jacoba García.

La intención del Principado es que a lo largo del próximo año 2023 se pueda redactar el proyecto, sacarlo a licitación e incluso "ver las excavadoras en la parcela", aventuró la consejera de Bienestar Social.