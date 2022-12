El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado ayer, miércoles, ha dejado en Mieres 2.005.000 euros en premios con la venta de 43 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y otro con cinco cifras y serie dotado con 500.000 euros.

Los cupones fueron vendidos por Laura Núñez, que realiza una ruta por Figaredo, ha informado la ONCE. La vendedora mostraba hoy su alegría. "Estoy muy contenta", afirmaba, "porque es un dinero que viene muy bien, y más en estos tiempos que vivimos". Los agraciados son, en su mayoría, personas que "son clientela fija, es una alegría tremenda. Ahora tienen su recompensa".

El premio ha sido muy repartido, "y a todos les va a venir muy bien". Se trata sin duda, de un premio "de Navidad" anticipado. Si no toca el Gordo, o la lotería no trae suerte, sí que la ha traído el Cupón. "Estoy contentísima, porque la cosa está complicada, y el dinero va ayudar a todos".

Precisamente ayer miércoles Laura Núñez cumplía 18 años como vendedora de la ONCE. "Ha sido todo un regalo, un premio para mí y para los clientes que me conocen". "No hay forma mejor de celebrar los 18 años que llevo vendiendo el Cupón", añadió Núñez, que hoy volvía a realizar la ruta en la que tantas alegrías ha dado.

Estos premios se suman a los 2,8 millones de euros repartidos el pasado viernes en Oviedo con el cuponazo de la ONCE, del que se vendieron 70 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.