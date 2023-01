La ausencia de nieve en las estaciones de esquí reduce al 30% la ocupación hotelera en Lena y Aller

La ausencia de nieve ha dejado en menos mitad la ocupación hotelera de los valles de Lena y Aller en relación al año pasado. Estas Navidades los establecimientos hoteleros de las dos comarcas se han quedado en un 30 por ciento de ocupación, cuando el año pasado estaban al 80 por ciento.

Las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno, en Aller, no han podido abrir sus pistas por falta de precipitaciones y eso ha lastrado sensiblemente la afluencia de turistas.

"Hasta que no hay nieve no hay turismo", dice, rotunda, Elena Núñez, portavoz de la asociación Asturcentral, que agrupa a los establecimientos hoteleros y de turismo rural del valle de Lena, vinculados especialmente a la estación de esquí de Pajares. "En turismo de nieve, cero patatero", corrobora Armando Valdés, responsable de "Aller Experiencias", asociación que aglutina a más de medio centenar de negocios hoteleros y hosteleros de Aller, con Fuentes de Invierno como principal reclamo turístico.

El balance de estas Navidades contrasta con el del año pasado cuando por estas mismas fechas de utilizaban adjetivos como "espectacular" o "histórica", para definir la campaña.

La temporada de esquí tenía como fecha oficial de arranque el pasado 2 de diciembre. El Principado, que marca el inicio de la campaña, lleva años apostando por abrir las estaciones antes del puente de la Constitución para así beneficiar a los establecimientos hoteleros y hosteleros. De todos modos es la nieve quien manda.

A finales de noviembre de 2021 las estaciones de esquí asturianas acumulaban espesores superiores a los dos metros de nieve. La campaña no pudo iniciarse cuando estaba previsto, pero no porque las montañas no estuviesen teñidas de blanco sino porque lo impidió el temporal. La carretera que da acceso a Fuentes de Invierno ya estuvo cerrada en diciembre de 2021 por la acumulación de nieve y para circular por el puerto de Pajares era obligatorio el uso de cadenas.

Esas grandes nevadas de últimos de noviembre y principios de diciembre hicieron que la campaña empezase pronto y que fuese de las que se recuerdan. Tanto es así que durante las fiestas navideñas, desde el 24 de diciembre al 9 de enero, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno sumaron 23.976 usuarios.

Este año no tiene nada que ver pero, como dice Armando Valles "estamos dentro de un desastre razonable". El empresario allerano recuerda que "si miras el registro histórico, en Asturias es más normal tener nieve en abril que en diciembre". Por eso no pierden la esperanza. Tanto en Lena como en Aller creen que "la cosa cambiará a mediados de enero", que es cuando llegará la nieve. A partir de ahí esperan que los establecimientos hoteleros se llenen. La esperanza va más allá y ya que este año Semana Santa cae a primeros de abril "lo que ha faltado ahora se puede compensar alargando la temporada".

La comarca espera el impulso de la telecabina de Pajares y del tren de alta velocidad

Los hoteleros y hosteleros de Lena esperan la llegada de la nieve para comprobar el impulso turístico que puede tener la nueva telecabina de Pajares. También tienen su mirada puesta en el tren de alta velocidad, que en principio comenzará a funcionar el próximo mes de mayo y que conectará Asturias con Madrid en menos de tres horas. "Con el AVE, pasar de Chamartín a estar esquiando en Pajares será posible en tres horas", aseguró el pasado día 28 de diciembre Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, durante la inauguración del nuevo remonte de la estación lenense. En la unión de esas obras de la comarca, la variante ferroviaria y la telecabina, está puesta la esperanza de los empresarios de Lena, que esperan por la definitiva desestacionalización del sector turístico. Elena Núñez, portavoz de la asociación empresarial Asturcentral, cree que "la telecabina puede aumentar la ocupación hotelera" y además entiende que "si finalmente llega en mayo la alta velocidad, podremos tener una muy alta ocupación en verano". En agosto del año pasado la ocupación hotelera entre los asociados a Asturcentral alcanzó el 100 por ciento. Con la llegada de la alta velocidad se espera, no solo repetir esos datos, sino que los establecimientos estén llenos el resto de meses fuera de la temporada de esquí.