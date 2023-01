Sotrondio se pone de moda

Silvia Barbón echa la vista a la infancia y se ve sentada en el suelo de una casa de Sotrondio con cocina de carbón. "Éramos una familia muy grande y mi abuela nos daba a los críos agujas de tejer y ovillos de lana para tenernos entretenidos y que no molestásemos". Manolita, la abuela de Silvia Baragaño, cosía para casa, como muchas abuelas asturianas. De ahí, tal vez se instalaron en la familia la pasión por la moda y las cosas bien hechas, con cariño, y de ahí nace "Yes 50", una marca de moda tras la que están Silvia y sus tías Yolanda y Rosa María Roces. Son tres mujeres que trabajan en otros sectores pero que dedican su tiempo libre a diseñar modelos como el abrigo "Sotón" y la chaqueta "Sama".

Todo empezó haciendo de manera artesanal las clásicas cestas portuguesas, pero de piel reciclada. Tienen una tienda multimarca en Sotrondio y eso les daba un cierto conocimiento del mundo de la moda, así que en 2019 pusieron en marcha el proyecto para hacer abrigos. Al año siguiente viajaron a Madrid a establecer algunos contactos; fue en febrero, y un mes después una pandemia mundial hacía que todo se tambalease.

Pese a todo, aquellos contactos madrileños se mantuvieron y "Yes 50" sacó en 2021 una pequeña colección que, poco a poco, se fue haciendo hueco en las tiendas. Las prendas diseñadas en Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, ya se pueden comprar en Santander, Burgos, Madrid, Salamanca, Asturias y Granada. Esa primera colección, que se llamaba "Coco 50", les dio cierta visibilidad y un día recibieron una llamada inesperada. La casa Chanel les recordaba que no podían utilizar el nombre de su icono. Ellas tenían la marca "Coco 50" registrada, pero los parisinos, tan lejos de Sotrondio, no daban opciones. "Chanel tiene mucho dinero y mucho tiempo, y vosotras no", les dijo un abogado a las asturianas. La mejor opción fue cambiar el nombre, y de ahí surgió el "Yes 50", ese juego de palabras entre el inglés (sí) y el asturiano (eres).

La marca de la casa es la piel, la piel de cordero de Mongolia, "un animal que se utiliza para consumo humano y del que nosotras utilizamos la piel después", aclara Silvia Barbón. Estas asturianas que veían coser a su abuela saben qué es la economía circular y el aprovechamiento de recursos desde antes de que se inventase el término. Ellas diseñan en Sotrondio y las prendas se confeccionan en talleres de Piedras Blancas, Pola de Siero y Gijón. Es lo que ahora, también de nuevo cuño, se llama kilómetro 0. Lo suyo es no gastar más de lo necesario y no desperdiciar absolutamente nada. De hecho, con los retales de tejidos y pieles que sobran de cada colección hacen a mano una pequeña colección de bolsos. "Utilizamos recursos naturales y ecológicos", insiste Silvia Barbón. Saben que "el textil es muy contaminante, pero intentamos que nuestra marca sea ecológica y cuide del medio ambiente". Tres mujeres que se crearon en la cuenca del Nalón y que saben bien lo que es la contaminación y la necesidad de cuidar el medio ambiente.

Ahora tienen lista su última colección, la del año que viene. La presentarán el próximo día 28 en la I Gijón Fashion Summit, una feria de moda que reunirá en el Museo del Ferrocarril a catorce firmas nacionales en un evento que vincula moda con turismo y apuesta por la economía circular.

"Yes 50" reivindica el orgullo de ser de Sotrondio. Lo ponen en sus etiquetas y lo dicen sin pudor. "Desde el pueblo también se pueden hacer cosas guapas, sostenibles y de calidad", subrayan. "Somos de un pueblo minero, es nuestra cultura y queremos mostrarla al mundo", apostilla Silvia Barbón.

Las tres mantienen sus trabajos fuera del mundo de la moda, pero esta pasión ya les ha dado alguna alegría. Hace unos días Barbón recibía una llamada desde Alemania interesándose por sus productos, pero, claro, no hay alegría mayor que ver a una mujer por Pola de Laviana con una de las prendas de "Yes 50": "iba en coche y me quedé alucinada, no la conocía de nada, casi paro y me pongo a hablar con ella", dice Barbón.

Reivindican lo suyo, lo de casa y también la edad, "porque hay mujeres que con 50 años no encuentran la moda que les gusta". Ahora ya tienen dónde buscar y, además, podrán encontrar prendas duraderas. "No nos gusta esa moda de comprar, estrenar y tirar, buscamos algo atemporal, una prenda que te dure 20 años". Que así sea, que su proyecto dure, al menos, tanto como sus prendas.