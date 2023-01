Los "okupas" entran en bajos comerciales de La Mayacina que continúan vacíos

Las optimistas expectativas sobre el efecto que tendría la inauguración del nuevo parque de La Mayacina sobre la red de bajos comerciales del ensanche urbano de Mieres que permanecen sin inaugurar no se están cumpliendo. Transcurrido ya medio año desde la entrada en servicio de la esperada zona verde, más de una docena de locales siguen sin uso. El abandono es tal que hasta los "okupas" han accedido ya a uno de estos inmuebles.

Los drogodependientes que el año pasado se instalaron en los accesos a una cochera de los pisos de realojo de la Mayacina se han trasladado ahora a uno de los citados bajos comerciales sin uso del entorno del nuevo parque. Además, las paredes del frontal del mayor de los edificios del nuevo barrio, el de color amarillo, lucen con diversas pintadas. Es la triste estampa de un espacio urbano que había generado grandes expectativas que, de momento, no parecen cumplirse.

"Es cierto que todo hacía pensar que el actual parque daría vida a la zona, pero parece evidente que la gente aún no acaba de creer en el alcance de la actuación", apunta Roberto Ardura, presidente de la aún muy joven asociación comercial "Ye Mieres". Este reconocido comerciante prefiere no hacer juicios de valor sobre las causas, aunque reconoce que los hechos son elocuentes: "Hacer un análisis puede resultar muy complicada, aunque está claro que de momento no hay un interés pese a que parecía que algunos sectores podían apostar por la zona".

La Unión de Comerciantes del Caudal tiene una percepción muy similar: "Cuando se anunció el proyecto del parque percibimos interés y hubo inversores que contactaron con la asociación para informarse; pero ahora no percibimos ningún tipo de movimiento", señala Loli Olavarrieta.

El nuevo y céntrico barrio de la Mayacina ya tiene casi tres décadas de vida. Es el tiempo que ha transcurrido desde que empezaron a construirse los primeros pisos. Actualmente están edificadas más de 500 viviendas en el marco de este ambicioso plan urbano. Pese a la alta concentración de habitantes y su céntrica ubicación, la Mayacina no ha logrado generar tejido comercial. Ni tiendas, ni bares, ni servicios de ningún tipo, salvo una clínica dedicada a la atención sanitaria. Parecía previsible que el atractivo de la zona se viera relanzado por el parque estrenado en junio, pero de momento no hay cambios.

La Mayacina tiene su principal frontal con la calle Valeriano Miranda. En el nuevo barrio no hay panaderías, ni restaurantes ni fruterías, pero basta con cruzar la calle para poder hacer compras de todo tipo. Por medio está el nuevo parque.

La inversión

La reordenación del barrio de La Mayacina ha sido total en los últimos años. De ser una zona llena de parcelas vacías, que se utilizaban como improvisados aparcamientos, y sin apenas vida, se ha pasado a un barrio con más de 500 viviendas, un nuevo parque en cuya construcción se han invertido casi 750.000 euros, además de dos parkings con capacidad para más de 300 vehículos. Proyectos, estos últimos, que se han ejecutado gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que se ha canalizado en el marco de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Dusi), una línea para la que el Ayuntamiento Mieres logró más de 5 millones de euros en subvenciones.