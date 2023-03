El asturiano, un método de integración: "Pensamos que los alumnos extranjeros no pueden estudiarlo y no es así"

Los profesores de asturiano y gallego-asturiano se preparan para adaptar su trabajo a la nueva ley educativa, la Lomloe. Lo hicieron un total de 120 docentes, el 30 por ciento del total de profesores de asturiano, en una “Sextaferia” celebrada este miércoles en el Nuevo Teatro de la Felguera. En el orden del día buena parte de la actividad giraba entorno a las situaciones de aprendizaje, esa nueva forma de enseñar que implantará la ley y que se define como «situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas». Se trataba de “poner a este 30 por ciento de docentes en la punta de lanza de la nueva ley, enseñarles como hacer su trabajo de la mejor manera posible y hacerlo en el centro de la nueva ley, que son esas situaciones de aprendizaje”, apuntó Xuan Santori, técnico del servicio de ordenación académica y evaluación educativa de la consejería de Educación. Los presentes serán “los primeros del colectivo docente en saber poner en marcha ese modo de enseñar”.

La nueva ley supondrá trabajar con “esas evidencias de éxito (las de aplicación de las situaciones de aprendizaje) que vienen de fuera” pero también requerirá “un gran esfuerzo para los profesores, a quienes se nos exige mucho compromiso y trabajo”, subrayó Santori. De todos modos no tiene miedo a esa exigencia, “porque en la pandemia el sistema educativo se adaptó a la situación en dos semanas, y con sus más y sus menos no se perdieron clases ni se quebró el sistema. Fue una prueba sobre el abismo para demostrar que los profesores tenemos capacidad para afrontar lo que se nos ponga por delante”.

Fueron los propios profesores los que mostraron a sus compañeros la nueva forma de trabajar. Xesús A. Vicente y Ástor Llaneza explicaron “¿Qué ye una situación d’aprendimientu”. Entre los dos hicieron todo el recorrido por un proyecto a medio camino entre la biología (especialidad de Llaneza) y la promoción turística a través de una campaña publicitaria. Desarrollaron una situación de aprendizaje en la que los niños estudiaban el entorno de Lena y posteriormente desarrollaban la campaña turística. “Todos trabajáis con situaciones de aprendizaje aunque no lo sepáis”, expuso Vicente a sus compañeros.

Los profesores de asturiano y gallego-asturiano han visto como el número de alumnos de su asignatura se ha incrementado en los últimos años. “Estamos en una cierta normalidad”, reconocía Xesús A. Vicente, para después matizar que “la normalidad será con la oficialidad de la llingua”. En ese momento, apuntaba, Sonia Fernández, del Centro de Recursos del Profesorado (CPR) de Langreo, “el asturiano no competirá como segunda lengua con el alemán o el francés”.

Esa competencia, explica Fernández, “hace que en muchas ocasiones los niños estudien francés o alemán porque sus familias entienden que les va a venir mejor para el futuro”. Eso no pasa con los alumnos extranjeros que llegan a los colegios asturianos, “no tienen los prejuicios que tenemos aquí”. Subrayó Xesús A. Vicente que explicó que él ha tenido alumnos extranjeros no hispanohablantes “que llegan con otra perspectiva, sin nada en contra”. Puso como ejemplo a una alumna brasileña a quien “le dieron la opción y como el francés no le convencía escogió llingua”. “El problema lo tenemos nosotros, que pensamos que un extranjero no puede venir a estudiar asturiano”, reflexionó el profesor que puso como ejemplo “a los inmigrantes que llegan a los chigres y hablan amestao para combayar. Pues igual a una cría le es mucho más útil saber asturiano que francés para socializar”

Tanto Santori como Xesús A. Vicente y Sonia Fernández valoraron muy positivamente los resultados de la encuesta "Conocimiento del asturiano en los ámbitos urbanos. Oviedo, Gijón y Avilés", impulsada por la Academia de la Llingua Asturiana y realizada por el equipo ASEP, del que forma parte Francisco Llera Ramo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. En trabajo concluye, entre otras cosas, que un 89,2% de los encuestados apoya que se incluya el asturiano en los planes de estudio, bien como asignatura normal bien como una de carácter cultural. “Es una evidencia que ahora vemos en un estudio académico y riguroso”, afirmó Santori que cree que “en Asturias la sociedad está muy madura y es consciente de que la llingua se habla mucho y de que no pasa nada”. “La sociedad no tiene problemas con la el asturiano, el problema es formarse una opinión con el ruido de las redes sociales y con bulos, y no con estudios serios y académicos”. “La gente cada vez se lanza más a leer o ver alguna producción audiovisual en asturiano y para eso también es muy importante lo que se está haciendo en las escuelas”, añadió Sonia Fernández.