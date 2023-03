Polémica por la poda de árboles en el parque Dorado de Sama, tanto que efectivos del Seprona, el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, se trasladaron a la zona. La denuncia partió de una vecina que vive fuera de Asturias y aún así llamó al Seprona denunciando una "tala" de árboles en el parque de Sama. Según la Guardia Civil ni había tala ni poda irregular.

La formación política Es por Langreo se sumó a la denuncia de lo que ellos consideran la "mutilación" de los árboles del parque Dorado de Sama, al entender que los trabajos de poda desarrollados han sido excesivos. "Estos últimos días cualquier usuario del parque Dorado de Sama ha visto como la empresa encargada por el Ayuntamiento se dedicaba a podar o mejor dicho mutilar un conjunto de árboles del parque. Estas podas agresivas son totalmente inadecuadas a juicio de los expertos y ponen de relieve la falta de una planificación municipal a la hora de actuar en las zonas verdes del casco urbano del municipio".

Los responsables del partido langreano indicaron que lo árboles "son seres vivos, no mobiliario urbano. No son elementos de quita y pon al albur de la regidora de turno como una farola o un banco. Los árboles son seres vivos que van a crecer. Podar no es dejar al árbol sin una ramita o romper su estructura, podar no es mutilar. Hacer una poda de manera incorrecta produce crecimientos exagerados de ramas por riesgo de rotura y provoca pudriciones en su tronco".

Sombra

También destacaron desde la formación que los árboles urbanos "nos protegen del calor, nos dan sombra, reducen la temperatura ambiente, fijan el polvo del aire, absorben dióxido de carbono y son un arma poderosa en la lucha contra el cambio climático". Y añadieron: "Entendemos que las podas incorrectas se suceden año tras año y acabamos considerándolas algo normal. Los expertos en árboles creen que las podas agresivas y talas 'violentan' a los árboles".