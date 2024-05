Del Peño insiste en el desbloqueo de la obra del saneamiento de El Pino y Felechosa

El portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Aller, Juan Antonio del Peño, denuncia "la pasividad" del equipo de gobierno socialista en la búsqueda de "soluciones para finalizar la obra de saneamiento y abastecimiento de Felechosa- El Pino que se empezó en el 2011, y a día de hoy esta sin terminar".

Del Peño critica que se trata de "una obra cuyo contrato con la empresa adjudicataria aún no se ha resuelto". La obra se adjudicó en 2010 con un presupuesto de 2,7 millones y un plazo de ejecución de once meses. Los trabajos no se hicieron y se canceló el contrato con la empresa adjudicataria.

El portavoz del Grupo municipal de Vox pide al equipo de gobierno socialista "que salga de su pasividad y desatasque la obra, tan necesaria para mejorar las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento de dichas poblaciones"