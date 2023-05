Bienvenidos al paraíso "gamer": abre "Mieres Steam Lab", con cuarenta dispositivos y formación en videojuegos

"Es una pasada". Ana Belén López y Terry Terrones, sentados en simuladores de coches, estaban a punto de llegar a meta. Fueron de los primeros visitantes al "Mieres Steam Lab Videogame", un salón de videojuegos, realidad virtual y simuladores que estará abierto hasta el 14 de mayo en Mieres. Hay cuarenta dispositivos y la entrada es gratuita hasta completar el aforo del Mieres Centru Cultural. Además, doscientas personas recibirán formación en el sector.

Dispositivos

Héctor Lasheras, de la empresa Nimby y al frente de la organización, ha explicado que "esta iniciativa es una apuesta del área de Cultura de Mieres; tenían el borrador de lo que querían". Y lo hicieron realidad: hay tres salas repletas de dispositivos. "Tenemos todo tipo de videoconsolas, además de la realidad virtual y los simuladores", apuntó. Desde lo más nuevo hasta dispositivos "vintage", para los nostálgicos. El salón estará abierto de lunes a viernes, de 17 a 21 horas; y los fines de semana en horario de mañana y tarde. De 11 a 14 y de 17 a 21 horas.

Jorge Gutiérrez, de siete años, no dudo en probar la realidad virtual. A bordo de una piragua, bajó por un río caudaloso. "Me siento como si lo hubiera hecho de verdad", señaló. Su madre le animó y no dudó en sentarse con él, frente a una de las videoconsolas, para echar una partida.

"La idea es que puedan disfrutar personas de todas las edades", apuntó Lasheras. Como Alba Díaz, que se acercó al salón después de salir del trabajo: "Me gustan mucho los videojuegos y me parece una pasada que se haya organizado este salón, además es totalmente gratis".

Ana Belén López y Terry Terrones seguían en el simulador de coches, a punto de empezar otra carrera. "Mientras no esté esperando nadie más para usarlo, seguiremos aquí. Lo estamos pasando genial", apuntó ella. Y eso que siempre gana él: "Repetiremos, a ver si esta vez llego yo la primera", bromeó la joven.