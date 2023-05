Domingo de elecciones en las Cuencas. La jornada de votaciones autonómicas y locales ha transcurrido, al menos hasta el momento, sin grandes sobresaltos. Tan solo una anécdota: en el colegio Liceo Mierense, una de las sedes para los vecinos del centro, una vocal se fue a casa alegando que no llevaba el DNI encima. Nunca más volvió. En Langreo estrenan urnas: en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" y el colegio José Bernardo, de Sama. La participación estuvo algo "floja", aunque se ha animado a partir de la hora del vermú.

La jornada está siendo, por el momento, muy tranquila. "Es como debe de ser", han coincidido los candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones municipales en las Cuencas. Tan solo la anécdota de la vocal que se fue para no volver. Ocurrió en la mesa 2A del colegio Liceo Mierense, una de las últimas urnas de las Cuencas en constituirse por la baja repentina. "Estuvimos esperando hasta última hora para que la vocal volviera con su DNI, pero no lo hizo", ha afirmado una de las apoderadas en la mesa. Han confirmado que la mujer no llegó a cobrar lo establecido, ya que no pudo identificarse como miembro de la convocatoria.

En esta mesa, precisamente, ha votado el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU). Opta hoy a la reelección tras conseguir, en el año 2019 una mayoría histórica. "Lo que pido a los vecinos es que participen. El derecho al voto costó mucho conseguirlo; no podemos consentir que otros decidan lo que queremos. Les pido a los vecinos que voten, que voten a quien quieran pero que voten". Carmen Arbesú (PSOE), alcaldesa y candidata a la reelección en Langreo, ha ejercido su derecho a voto en el colegio Turiellos.

En el municipio más poblado de la comarca del Nalón estrenan sedes electorales; la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" y el colegio San Bernardo. En Mieres, aunque no hay nuevas urnas, se ha mejorado la accesibilidad. Tanto en el Liceo como en el Aniceto Sela se han mejorado los accesos para personas con movilidad reducida. También en el Teodoro Cuesta. El Prau Llerón y la Casa de Cultura contaban ya con ascensor.

Candidatos

A lo largo de la mañana han pasado por las urnas la mayoría de los candidatos. Raúl Moro, por el PSOE de Mieres, confesó que es una de sus primeras veces en las urnas. "Solía votar por correo para evitar imprevistos que me impidieran votar", ha señalado. Ha ejercido su derecho a voto en el Prau Llerón, como un relajado Fernando Hernández (candidato del PP de Mieres). En el Jesús Neira de la Pola ha votado la actual alcaldesa y líder de la lista de IU en Lena, Gema Álvarez. También Gelos López, candidata por Compromisu por Lena. Se trata de la formación que integran ediles que formaron parte del gobierno local actual (IU). Gelos López, de hecho, es concejala en el Ayuntamiento de Lena desde 2015.

Los actuales alcaldes de Riosa y Morcín, Ana Díaz y Mino García -ambos de IU-, también han pasado ya por las urnas. Entre las novedades en esta convocatoria se encuentra la candidatura de SOS Mieres, ligada a SOS Asturias (de la España Vaciada). El líder de la lista, César Arias, fue de los primeros en depositar su voto en las urnas.

