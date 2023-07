Sara, la mierense que estudiará en Nueva York con una beca de Amancio Ortega: "Es una oportunidad y tengo que aprovecharla al máximo"

Sara Fernández (Rioturbio, 2007) empezará estos días a hacer la maleta. A lo mejor es un poco precipitado, porque el billete de ida a Nueva York lo tiene para agosto. Pero es que a las ganas no les gusta la espera.

La joven mierense, estudiante del IES El Batán y natural de Rioturbio, ha obtenido una beca de la Fundación Amancio Ortega (institución del fundador del Grupo Inditex) para estudiar un año en el extranjero. Hay 330 becas para toda España -setenta se reservan para Galicia-. A esta edición, se presentaron más de 10.000 solicitudes. Sara estudiará en el Brighton High School, cerca de Rochester (Nueva York). "Es una gran oportunidad y pienso aprovecharla al máximo", afirma la joven.

Recibe a LA NUEVA ESPAÑA en el entorno del instituto. Ha recogido ya sus notas de cuarto de ESO, un diez de media. "La verdad es que no sabía si iba a conseguir la beca pero, desde que me la concedieron, estoy como en una nube". Bien lo merece. Ella sola buscó la información sobre la beca y presentó la documentación, con el apoyo de su familia. "En la primera fase se tiene en cuenta el expediente académico y la renta de las familias", explica. También una prueba para conocer su nivel de inglés.

Pasada la primera criba, se puso algo nerviosa. Tuvo que grabar un vídeo corto presentándose. La selección continuó con una entrevista personal. ¿Puede contar lo que le preguntaron? A grandes rasgos: "Preguntas para conocerme mejor". Si ha experimentado acoso escolar ("bullying"), si respeta la diversidad sexual y a personas de otra religión.

Y llegó la gran noticia: es una de las alumnas becadas por la Fundación Amancio Ortega. Los centros adheridos a este programa de impulso a la formación internacional están en Estados Unidos y Canadá. Eso sí, matiza Sara Fernández que el destino se decide al azar. "Cuando supe que estaría en Nueva York, aún me puse más contenta". Y más aún cuando le presentaron a la que será su familia en Rochester: "Son súper agradables conmigo, me han puesto mil facilidades. Son un matrimonio y una chica un año mayor que yo que irá al mismo instituto".

Así que todo listo. Una vez en el destino, apunta, tendrá que elegir optativas. "Tengo que coger obligatoriamente unas asignaturas para convalidar las notas, y luego libertad total" para configurar el resto del curriculum académico. También piensa ya en las extraescolares y no descarta unirse a las animadoras. "Quizás lo pruebe, si puedo", sonríe y se encoge de brazos.

Porque aquí llega lo único un poco triste de este reportaje. Durante el año académico, no podrá viajar a España. El objetivo de esta norma, recogida en las bases de las becas, es que los beneficiarios de las becas no abandonen y se pierda una plaza que podría haber disfrutado otra persona. "Me da pena, pero me parece muy lógico", apunta Sara Fernández.

Echará de menos a su familia y también a Deva Moscoso. Es su amiga inseparable en el IES El Batán, la acompaña en la conversación con LA NUEVA ESPAÑA. "Pero seguro que hablaremos todos los días por WhatsApp", matizan de inmediato. También están muy orgullosos en el claustro y desde la dirección del IES El Batán: "Se lo merece todo, le deseamos que pase un año inolvidable". Si no aparecen en este reportaje es solo porque quieren que ella sea la gran protagonista. Y que haga muchas fotos que, a la vuelta, quieren verlas.