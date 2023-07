Cuenta atrás para los cierres en el centro comercial de El Entrego: gerencia y negocios siguen sin acuerdo, a 20 días de la fecha límite

Los ánimos están caldeados en el centro comercial Valle del Nalón, en El Entrego. No es para menos: la gerencia no ha llegado a un acuerdo con los establecimientos de la superficie comercial y pone como fecha límite el último día de este mes para abandonar los locales. Los afectados apuntan que "no renunciaremos a nuestros derechos", porque están en juego treinta puestos de trabajo. En el Ayuntamiento, también hay conflicto. IU afea al gobierno local (PSOE) su "falta de transparencia" en las negociaciones con la gerencia. "No informan de nada", clamó el concejal Julio Antuña.

La polémica en el centro comercial viene ya de lejos. La oposición, muy especialmente IU, llevaban meses llamando la atención sobre el cierre progresivo de locales. En abril de este año, la tensión saltó por los aires: anunciaron el cierre de los cines, en la planta superior del centro comercial. Lo peor estaba por llegar. Solo unas semanas más tarde, la gerencia puso un ultimátum sobre la mesa. El sesenta por ciento de locales tendrían que cerrar el 31 de julio, manteniéndose únicamente los negocios que están frente al supermercado Alcampo. "Es una decisión unilateral, que pone en jaque treinta empleos", apuntan los afectados. Tan unilateral que, en algunos casos, los inquilinos de los locales no han recibido respuesta a su solicitud de una revisión del contrato. La versión que se conoce hasta ahora es que una cláusula del documento especifica que, una vez pasados 10 años de alquiler, bien el arrendador –el centro comercial–, bien el inquilino, puede rescindir la unión "si se comunica con dos meses de antelación". Estas condiciones afectarían a un gimnasio, dos "outlet" y una tienda de ropa. El Ayuntamiento Hay malestar en el centro comercial y también en el Ayuntamiento. El gobierno local (PSOE), a preguntas de este diario, prefirió no hacer declaraciones. Desde IU, Julio Antuña ha sido rotundo: "Falta transparencia, se está llevando este asunto con un total oscurantismo". También dejó claro que "el municipio no está en posición de perder treinta puestos de trabajo" y recordó que "se había conformado una mesa de negociación, que no se está convocando. Los planes de Izquierda Unida, además de seguir cuestionando al gobierno local sobre los trámites que están llevando a cabo, pasan por involucrar al Gobierno del Principado para salvar el centro comercial. Están a la espera de que se configure el ejecutivo, para solicitar la mediación de la dirección general de Comercio. "Es la administración que tiene mecanismos y medios para intervenir", apuntó Antuña. El concejal echó la vista atrás y destacó que "llevábamos ya mucho tiempo avisando de lo que podía ocurrir". Lo hicieron ya con el cierre de los cines. De hecho, han propuesto al gobierno local "la búsqueda de alternativas" para dejar el concejo sin esta oferta cultural.