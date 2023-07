Hunosa idea una nueva red energética con biomasa para la zona norte de Mieres y potenciará la existente en Langreo

Hunosa sigue adelante con sus planes para hacer de las Cuencas un territorio pionero en renovables. A la ampliación de la red de calor geotérmica del pozo Fondón (Langreo), que se hibridará con biomasa para llegar a cinco edificios, la hullera pública añade un nuevo proyecto para el casco urbano de Mieres. Se trata de la instalación de una nueva red de calor, en colaboración con el Ayuntamiento, en el entorno de las instalaciones del lavadero del Batán. El plan inicial propone también la biomasa como fuente de energía.

El proyecto de ampliación de la red de Langreo está ya muy avanzado, según el jefe del departamento de Energías Renovables de Hunosa, Pablo Fernández. La red de geotermia en el municipio, que se abastece del pozo Fondón, genera una potencia total de 1,5 megavatios. La nueva actuación permitirá "doblar" esa capacidad; alcanzando casi los tres megavatios. "Las obras de la ampliación de la red se están ejecutando, con la instalación de las canalizaciones a los edificios que abastecerá la red hibridada", apuntó el responsable de la compañía pública.

La actuación, con 1,4 millones de presupuesto, sumará a la red de calor del concejo un total de cinco construcciones. En concreto, el edificio del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CIFP Cislan), el colegio público Eulalia Álvarez, el campo de fútbol de Ganzábal y dos bloques de viviendas en el centro de Langreo.

La ampliación ha sido posible en Langreo, pero no lo será en Mieres. Según los expertos de lHunosa, la red de geotermia del pozo Barredo –que abastece a los edificios del campus, el instituto Bernaldo de Quirós y dos inmuebles de La Mayacina– está ya al límite de su cobertura. La hibridación sería tecnológicamente posible, pero no es viable desde el punto de vista administrativo. Según Pablo Fernández, la empresa "no dispone de más terrenos en la zona de Barredo, por lo que la instalación de un sistema de biomasa como en Fondón es imposible".

Pero Hunosa pone la vista en otras zonas del concejo. Y su principal apuesta, según el responsable de Energías Renovables, es el lavadero del Batán. "Se baraja esta ubicación para dar servicio a la población de esta zona", matizó. Las instalaciones están en la zona norte del municipio, próximas al casco urbano. El proyecto que tiene previsto Hunosa supone abordar la instalación de una sala de generación de biomasa que completará la red de calor que tiene en cartera el Ayuntamiento de Mieres.

"Corazón" y arterias

Valga esta metáfora: Hunosa se encargará del "corazón" y el Ayuntamiento de las arterias. Así, la administración local llevará el calor de la biomasa a los distintos edificios que se abastezcan con esta nueva red. Hay un pero: el Ayuntamiento sacó ya a licitación una vez la construcción de la red y el contrato quedó desierto. El motivo aparente ha sido la inflación del precio de los materiales.

La obra está financiada con fondos mineros y suponía, inicialmente, una inversión de 2,4 millones de euros. El Ayuntamiento solicitó una ampliación del presupuesto y el Ministerio de Transición Ecológica dio luz verde. Se incrementará en un 50 por ciento, hasta los 3,6 millones de euros. El propósito de la institución municipal es llevar a la mesa de licitación el proyecto durante las próximas semanas.

Los nuevos proyectos citados para Langreo y Mieres se circunscriben a la generación y distribución de energía en los cascos urbanos. Otro paso al frente, este ya de mayor envergadura, es el proyecto de Hunosa para la construcción de una gran planta solar en la antigua escombrera de Pumardongo (Mieres). Será pionera, más aún si abordan la segunda fase que está en estudio: una planta de producción dse hidrógeno verde para almacenar la energía.