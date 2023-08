Reservas por la vía rápida: la llegada del AVE impulsa el turismo en Pola de Lena, pero no en los pueblos

Son poco más de las once y el "hostel" Roma está tranquilo. Aldebarán Vázquez y Abrahán Cejas charlan, tranquilos, en el sofá. Son dos de los quince futbolistas que han llegado desde México y Argentina para disputar un campeonato en Lena: "El alojamiento, la comida de los bares, la sidra... todo está chido (bueno)", comentan los jóvenes. Y añaden: "La gente, la gente también es muy amable".

Y sonríe Rocío Sanpaio, la propietaria del alojamiento: "La verdad es que no paramos, va muy bien. Abrimos en junio y tenemos el verano prácticamente completo", asegura. El "hostel" (un hostal enfocado a los jóvenes) Roma ha supuesto un impulso para el turismo en la Pola y esperan seguir creciendo "por la vía rápida" con la llegada de la Alta Velocidad. En cambio, en la zona rural el sector no termina de despegar. Están a la venta dos grandes alojamientos y el emblemático parador de Pajares, adquirido en 2016 por una cadena hotelera, sigue sin ofertar habitaciones: "Estamos esperando al momento ideal", afirman responsables de las instalaciones.

Pocos momentos más "ideales" tendrá el municipio. De hecho, afirma Sanpaio que la llegada del AVE fue lo que la impulsó a dar el paso. "Tengo familia con otro tipo de negocios y siempre escuchaban quejas por la falta de plazas de alojamiento en la Pola", explica. Cuando supo que estaba a la venta un antiguo edificio en la calle Canuto Hevia, a escasos metros de la estación, no se lo pensó. El trabajo, a la vista está, fue grande.

El "hostel" Roma cuenta con cuarenta plazas: dos habitaciones de diez, cuatro cuádruples y dos individuales -adaptadas a personas con problemas de movilidad-. Tiene salas comunes y lavandería, entre otros servicios. Se trata de un albergue juvenil que sigue el modelo europeo, cada vez más común también en España. Las instalaciones se completan con un gran patio, en el que los huéspedes pueden dejar la bicicleta: "Era muy importante incluirlo, porque la bici es uno de los grandes atractivos turísticos en el concejo".

A la venta

Entre eventos deportivos, turistas que viajan solos o en grupos y familias; el alojamiento ya no tiene casi plazas libres para septiembre. Un balance que contrasta con los equipamientos turísticos fuera del casco urbano. En el valle del Huerna, se vende un gran hotel que fue construido en un antiguo palacio. Cuenta con 14.000 metros cuadrados de parcela y se anuncia en 1,7 millones de euros. En el mismo valle, otro alojamiento rural lleva años con el cartel de "se vende" colgado. Un hotel rural que cuenta con nueve habitaciones y un total de veinte plazas.

Pero si hay un alojamiento que suena a chasco en Lena, ese es el emblemático parador de Pajares. Fue construido en 1953, con el Plan de Recuperación de Zonas Devastadas. Y en esos años tuvo su esplendor. En los setenta, fue excluido ya de la red de paradores nacionales. Y empezaron los problemas: alquileres fallidos, aperturas a doble gas... Un grupo de inversores adquirió el edificio en una subasta pública, en 2010. Seis años después, sin ninguna actividad, fue adquirido por una cadena hotelera con sede en Menorca.

Llegaron los grandes anuncios: el parador sería un hotel de referencia en verano e invierno. Habría habitaciones totalmente reformadas, un circuito spa y restaurante. De todo eso, al menos de momento, nada. Solo está abierta la cafetería. Este diario se puso en contacto con los responsables del alojamiento, que aseguraron que el plan para abrir habitaciones sigue adelante. Consideran, eso sí, que "no es el momento más óptimo". ¿Ni siquiera con el impulso de la estación de Pajares o la llegada del AVE? "No, consideramos que esto no aumentará el tráfico por el puerto", concluyeron.