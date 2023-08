Los vecinos denuncian que las nuevas calles peatonales de Mieres se convierten "en piscinas" cuando llueve

Aún no se han acabado las obras y ya han levantado las primeras quejas. Las peatonalizaciones de las calles Doce de Octubre y Escuela de Capataces, en el entorno de la plaza de abastos, corazón de la villa, han generado el malestar de vecinos, que ha canalizado la Agrupación Vecinal de Mieres: cuando llueve un poco, se forman grandes charcos e inundaciones.

El presidente de la Agrupación, Arsenio Díaz Marentes, señala que "las peatonalizaciones de estas calles fueron obras que se llevaron a cabo de forma muy precipitada y de ahí las consecuencias que ahora tienen". Añade el representante vecinal que "yo no sé como hicieron las calles, no me lo explico, porque ya cuando estaban construyendo la primera de ellas, la Doce de Octubre, no habían terminado y se formaban grandes charcos de agua, lo que quiere decir que no desaguan bien, y eso se sigue produciendo". Todo apunta que también sucede en la Escuela de Capataces, cuya obra está a medio desarrollar.

El presidente del colectivo vecinal reclama al Ayuntamiento un control más exhaustivo sobre las obras que contrata. "La sensación que da es que no hay ningún control de que lo que se hace se ejecuta conforme a los contratos, y que luego se recepcionan las obras con fallos". Por eso, Díaz Marentes exige al Gobierno local mierense que antes de recepcionar la obra de las peatonalizaciones, cuya inversión superó el millón de euros, "se cerciore al cien por cien de que todo se ha hecho correctamente y de que no hay fallos, porque luego ya es tarde para lamentos". "Lo que no puede ser es que se formen piscinas en unas calles que se acaban de rehabilitar y hacer de nuevo, y que aquí no pase nada", finaliza el portavoz de la Agrupación Vecinal de Mieres.