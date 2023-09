El Patinalón de Langreo, con el agua al cuello: las inundaciones en Riaño les impiden entrenar y jugar

"En una semana empiezan las competiciones y no sabemos dónde vamos a poder entrenar y jugar". Con indignación se pronuncia Francisco Javier Amores, coordinador del club Patinalón, que tiene a casi 200 chavales jugando al hockey sobre patines. O más bien tenía, porque desde hace una semana no cogen ni los sticks ni los patines, ya que no pueden entrenar. La gran tormenta del domingo día 10 provocó inundaciones en el polideportivo de Riaño, levantando el parqué. A menos de una semana para que comiencen las competiciones, la situación no pinta muy bien. Reclaman al Ayuntamiento de Langreo soluciones para lograr llegar en óptimas condiciones al inicio de la campaña.

El coordinador del club explica que "la tormenta de hace una semana provocó graves inundaciones en el polideportivo de Riaño, que es donde tenemos el 90% de horas de entrenamiento concedidas". Amores asegura que "se levantó el parqué, recién puesto, y van a tener que cambiarlo, lo que nos deja sin un lugar para poder entrenar y jugar, cuando la liga está a la vuelta de la esquina". En una semana, comenta, arrancan las competiciones autonómicas y las nacionales, donde el club tiene dos equipos, en quince días. "La situación es extrema", señala el portavoz del club. Apunta Francisco Javier Amores que ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Langreo, pero de momento no les da solución: "Creemos que a tenor de esta situación hay un polideportivo menos, por lo que se deberían de repartir las horas del resto de centros deportivos, pero el Ayuntamiento solo nos da largas". No es la única administración a la que piden respuesta: "Estamos pendientes de una reunión con la nueva directora general de Deporte, ya que el polideportivo Juan Carlos Beiro se adaptó en su última reforma para el hockey sobre patines, pero no nos dejan entrar ahí, no sabemos la razón". El coordinador explica que si bien con Beatriz Álvarez Mesa en la dirección general todo apuntaba a que el Juan Carlos Beiro sería su nuevo hogar, la llegada de Aída Nuño en el tramo final de la pasada legislatura supuso un varapalo. "No sabemos los motivos, pero se cerró en banda", explica Amores. Por ello quieren verse con Manuela Fernández, nueva responsable regional de Deportes, para explorar la opción de jugar en La Felguera. Lo que tienen claro en el club es que la única solución propuesta por el Ayuntamiento no es razonable. "Nos dicen que juguemos en la pista exterior que se hizo en Riaño, pero la realidad es que también se inunda, entra agua y suciedad, y se llena de barro. Ahí no se puede hacer nada", señala Amores, que muestra fotos de la zona. Por todo ello, espera que el gobierno de Langreo, ahora en manos de IU, ofrezca una "rápida" solución al problema. "Las competiciones están ahí, y solo pedimos lo que entendemos justo", valoró el portavoz del Patinalón.