Especialistas de la Guardia Civil llegados desde Madrid reconstruyen el último accidente mortal del Corredor del Nalón

Agentes de la Guardia Civil expertos en reconstrucción de accidentes de tráfico, trasladados desde Madrid, se encuentran en estos momentos investigando las causas del trágico accidente ocurrido el pasado 31 de enero en el Corredor del Nalón, en el que perdieron las vida dos personas.

Los expertos están recreando la misma situación, así que la reconstrucción comenzó a las doce y media del medio día, minutos antes del choque del 31 de enero. Para llevar a cabo esta reconstrucción, una de las fases más importantes de la investigación para el esclarecimiento de los hechos, ha sido necesario cortar el Corredor del Nalón, la principal vía de comunicación del valle. Durante el tiempo que dure el trabajo de los expertos de la Benemérita, el tráfico se desviará por el interior de Sama.

El Instituto Armado trata de esclarecer qué pasó ese miércoles por la mañana, cuando un Volkswagen Golf, que circulaba en sentido Laviana, invadió supuestamente el carril contrario y chocó brutalmente contra un Kia XCeed que viajaba en sentido Riaño. En este último coche iban los dos fallecidos.

El accidente

El choque se produjo sobre las 12.40 horas del 31 de enero en el punto kilométrico 5,5 de la AS-117, el Corredor del Nalón, a la altura de la pasarela de la nueva estación de tren de Sama. Los dos coches chocaron frontalmente. Los bomberos tuvieron que excarcelar a varios de los afectados. Una de las personas fallecidas, el joven ovetense Pablo A. F., murió en el acto. Su madre, Remedios F. S., murió poco después pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida. Su marido, J. A. A. C., de 72 años, acabó en el HUCA, igual que la cuarta ocupante del Kia, la joven langreana M. M. L. P., esposa del fallecido y herida de gravedad, con trauma torácico y abdominal.

Los dos ocupantes del otro vehículo resultaron igualmente heridos. J. F. S., el conductor del coche, de 67 años y vecino de El Entrego, fue trasladado al hospital de Riaño con trauma torácico y facial. Fue el que menos daños sufrió en el accidente y salió del hospital el 5 de febrero, Su acompañante, un varón de 64 años, J. F. S. E., fue trasladado por la UVI-móvil al Hospital Valle del Nalón con un trauma torácico grave.

Según pudo saber este periódico, el conductor del vehículo dio positivo en la prueba de drogas que se le realizó tras el siniestro. En concreto, el test arrojó un resultado positivo en cocaína, marihuana y opiáceos. Tras salir del hospital, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, J. F. S. desmintió haber consumido estupefacientes. Su explicación a ese positivo es que "había estado durante dos horas con personas que fumaron coca y hash (hachís)". "Inhalé mucho sus humos y salí algo mareado pero consciente, no pensé que daría positivo en caso de ser sometido a un control porque yo no había consumido nada". El hombre, médico jubilado, aseguró que quedó "estupefacto" con el resultado de las pruebas. "Al parecer también salió positivo en opiáceos, que puede ser de la morfina que me dieron para el dolor en el lugar del accidente, además había tomado Metilfenidato unos días antes por síndrome de hiperactividad", explicó.

El trágico accidente provocó una reacción inmediata de las autoridades. La velocidad en el Corredor del Nalón ha quedado limitada a 80 kilómetros por hora y se ha pintado una linea roja para remarcar la prohibición de adelantar entre Sama (Langreo) y Barredos (Laviana), con la única excepción de la recta de La Florida, en San Martín. Además se instalarán radares de tramo y se realizarán más controles. El Principado estudia el posible desdoblamiento de la calzada de Sama a El Entrego.