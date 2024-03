El Pleno de Langreo reclama a Educación que asuma la subida de los menús del colegio José Bernardo

Las familias de los escolares afectados por la subida del coste del menú escolar en el colegio José Bernardo de Sama obtuvieron ayer el respaldo unánime de la Corporación langreana. El Pleno aprobó una moción conjunta de todos, elaborada con las demandas planteadas por los padres y madres, los grupos en la que se insta a la Consejería de Educación a asumir el coste añadido de los menús (que ha aumentado 3,25 euros al día) y a implantar el próximo curso un servicio de comedor gestionado directamente por el Principado, "sin intermediarios".

La empresa que prestaba el servicio del comedor en el colegio langreano, y en otros centros de la región, quebró y su sustitución por parte de la Consejería de Educación ha supuesto un incremento de más del 50 por ciento en el precio, de 5 a 8,25 euros al día. Las familias no solo critican el incremento en la tarifa, sino también las condiciones del nuevo servicio. Afirman que la nueva adjudicataria "tiene unas reseñas nefastas e intentó suministrar pan congelado, por lo que también dudamos de la calidad de la materia prima", indicaron.

En la moción, los grupos, haciéndose eco de la postura de las familias, exponen que la subida supone un gasto "imprevisto" e "inasumible" para los afectados, que no se debería repercutir sobre ellos. Por ello instan a la Consejería de Educación a "asumir la diferencia" de 3,25 euros hasta que acabe el curso, bien utilizando la fianza de la adjudicataria original, el remanente del propio centro por el servicio de comedor o los "recursos propios" de la propia Consejería que "sean necesarios".

También se pide a Educación que, ya a partir del próximo curso, aproveche las instalaciones del colegio para llevar a cabo "una gestión directa y pública, sin intermediarios" del servicio de comedor, con un precio "razonable y asequible" para las familias de los alumnos del centro.

Vídeo

Los propios escolares han jugado un papel activo en las reivindicaciones de las familias con peticiones directas dirigidas a la consejera de Educación, Lydia Espina, a través de un vídeo que sus padres han difundido a través de sus redes sociales. "Lydia, queremos un comedor digno con comida saludable y que a nuestros padres no les cueste un riñón pagarlo. Y que no nos quiten las albóndigas de pescado", señala una de las alumnas. Los niños que salen en el vídeo también exponen que "no es justo que nos subas el precio del comedor" y que "queremos seguir yendo al comedor por un precio razonable".

