Los padres del colegio José Bernardo llevan a Oviedo su protesta por el comedor

Indignados y cabreados. Así están los padres de los niños que utilizan el comedor escolar en los centros en los que prestaba servicio la empresa DeCelis, que quebró de la noche a la mañana, y cuya sustitución por parte de la Consejería de Educación ha supuesto un incremento de más del 50 por ciento en el precio, de 5 a 8,25 euros y medio. Entre esos colegios, se encuentra el José Bernardo de Sama, cuyos padres y madres van a elevar el asunto al Pleno de Langreo, que se celebra este martes, y también a Oviedo, donde han convocado una concentración de protesta el 8 de abril.

Los afectados han registrado un escrito en el ayuntamiento que se debatirá como moción, y en el que relatan la gravosa situación que viven, desde hace casi un mes. Explican los padres que "no hemos obtenido ninguna solución, ni por parte del AMPA, ni por parte del colegio, ni por parte de quien adjudicó esta abusiva subida: la Consejería de Educación". "Durante el presente curso escolar los alumnos del centro venían disfrutando de un servicio de comedor adjudicado a la empresa DeCelis por concurso público a un precio de 5 euros por menú, dicha empresa pagó una cláusula de garantía de 7.670,54€ euros a favor del Principado, y a día de hoy seguimos preguntándonos dónde está y por qué no se ha empleado en resolver este problema".

Indican los padres que "tal y como se nos informó desde la dirección del centro, y Consejería de Educación, la empresa que realizaba dicho servicio se declaró en quiebra, lo que supuso un cambio no solo de empresa sino de precio, pasando en menos de 24 horas de 5 euros a 8,25 euros". En este sentido, los afectados dicen comprender que fue un procedimiento de emergencia, "pero en ningún caso se tuvo en cuenta a los usuarios de comedor al adjudicar el servicio a la empresa Os Ventos, que subió el menú 3,25 euros".

No sólo critican el incremento en la tarifa, sino también las condiciones del nuevo servicio. Afirman que la nueva adjudicataria "tiene unas reseñas nefastas, e intentó suministrar pan congelado, por lo que también dudamos de la calidad de la materia prima de la que abastece a la cocineras, que hacen maravillas con lo que tienen".

El cabreo de los padres se incrementa ya que "como bien sabe dicha Consejería, ese precio aparte de ser abusivo, no se ajusta a lo informado a las familias al inicio del presente curso, por lo que exigimos buscar una solución inmediata, ya que se está poniendo en jaque un servicio de un centro escolar público y la conciliación".

Los afectados reclaman además que la solución se articule a largo plazo. "La esa solución no pasa únicamente por cubrir la subida del presente curso para todos los usuarios, sino que necesitamos una solución de cara al curso que viene y a los futuros, que garantice un servicio de calidad y a un precio asequible a las familias, que tienen derecho a conciliar". Y ponen sobre la mesa una propuesta: "Solicitamos que se utilicen las instalaciones del colegio, ya que dispone de cocina propia, con una fórmula de gestión directa, pública y sin intermediarios, conservando al personal existente, que realiza un trabajo impecable".

Señalan por último que si no es aceptada esta idea o no fuese viable "exigimos que se fije un precio máximo de 5 euros por menú y día para la licitación del servicio el próximo curso, y con unas garantías de calidad de producto", y recuerdan que no se puede obviar que , no "estamos hablando de la alimentación de menores de edad". Además, en el escrito al Pleno, lanzan también un dardo a la adjudicataria: "Esperamos encontrar el apoyo y el consenso de todos los grupos políticos y de la institución, para mejorar la calidad del servicio de comedor sin que nos atraquen los bolsillos empresas de dudosa honestidad".

Por último, las familias también planean llevar su protesta ante la Consejería de Educación. Para ello, han convocado una protesta ante la sede del estamento regional, que tendrá lugar el próximo 8 de abril, lunes, una semana después de regresar a las aulas tras la vacaciones de Semana Santa.

