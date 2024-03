Crisis del PSOE de Langreo: Barbón pide a los ediles no adscritos que dimitan "por coherencia"

La Federación Socialista Asturiana (FSA) terció ayer en la profunda crisis abierta en el seno del PSOE de Langreo. Tanto el secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón, como la vicesecretaria de Organización y Coordinación de la FSA-PSOE, Rita Camblor, instaron a los cuatro ediles socialistas de Langreo que se han pasado al grupo de no adscritos a entregar su acta de concejal. Se trata de Pamela Álvarez, Melania Montes, Francisco Torre (hasta ahora portavoz) y José Luis García, que también se han dado de baja en el partido. Todos ellos habían sido expedientados por la FSA, con la "guerra del agua" como detonante. Ayer cargaron con dureza contra la nueva ejecutiva local, a la que acusaron de "manipular y mentir" a la militancia.

Barbón y Camblor se sumaron a la postura manifestada horas antes por la nueva dirección local (elegida la pasada semana y encabezada por Bernardino Niño), que también demandó a los ediles que renuncien a su cargo. "Acaba de celebrarse una asamblea democrática, en la que la militancia socialista langreana ha elegido una dirección política", expuso el líder de la FSA, que añadió: "Nosotros nos diferenciamos del PP en que allí pasan siete u ocho años sin congreso y no pasa nada. En nuestro caso, en el momento en que se constituye una junta gestora sabemos que puede durar tres meses como máximo. A partir de ahí, hay que convocar elecciones".

Barbón resaltó que "en Langreo hubo un mal resultado electoral (se perdió la Alcaldía), hubo un problema, hubo una votación de la gestión, la ejecutiva dimitió y se convocó a la militancia para que, sin ningún tipo de intromisión, eligiera a quienes quisiera. Y hombre, que ahora cuatro concejales que apoyaron otra candidatura, automáticamente dicen que se van al grupo de no adscritos... Para mí lo primero es una decepción personal porque los conozco a todos y, además, a muchos de ellos les tengo cariño personal. Supone mucha decepción personal porque, cuando uno milita en un partido, sabe que puede perder un proceso" electoral.

Puso como ejemplo Barbón de su argumentación su llegada a la secretaría general de la FSA. "Imagínense que en, 2017, cuando yo gano las primarias, al día siguiente de los diputados del grupo parlamentario socialista, encabezado entonces por Javier Fernández, resulta que cinco se van al grupo mixto porque yo he ganado esas primarias. ¿Qué se diría? Pues que es muy poco serio. Usted se presenta bajo las siglas de un partido y tiene que aceptar la democracia interna de ese partido".

Adrián Barbón aseguró que habría sido "mucho más ejemplarizante con la sociedad langreana y con las personas que les votaron, y les comprenderían incluso, si dijeran que, por discrepancia con la nueva dirección política, dimitimos, entregamos el acta y nos vamos a casa". Para el dirigente socialista esa opción "si tendría toda la justificación. Lo de guardarme el acta de concejal no me gusta. El PSOE es un partido democrático, aquí votan los militantes y eligen libremente lo que les da la gana. Y un militante tiene que saber que unas veces ganamos congresos y otras veces se pierden, pero eso no debe significar en modo alguno irte del partido. Y que si te vas del partido, lo que tienes que hacer es entregar, por coherencia, el acta que sacaron representando a un partido".

La vicesecretaria de Organización de la FSA indicó, por su parte, que "la militancia de Langreo fue clara y rotunda la pasada semana en su rechazo a la actitud de estos concejales, que tienen un expediente abierto por obstaculizar la labor de la gestora. Lo que deberían hacer es devolver su acta de concejal, para el que fueron elegidos como parte de las candidaturas del PSOE".

Destacó Camblor que ahora empieza "un tiempo nuevo" en la agrupación de Langreo, con una nueva ejecutiva elegida por un respaldo de casi el 70% de la militancia "y en cuyo buen hacer confiamos para el futuro. Estamos seguros de que la nueva dirección del PSOE de Langreo impulsará un proyecto de progreso y de futuro, centrado en el bienestar de los vecinos, en el desarrollo y el progreso económico y en la mejora de los servicios públicos".

A juicio de la vicesecretaria de Organización y Coordinación de la FSA-PSOE ese proyecto "permitirá reconectar con la sociedad langreana para afrontar con garantías de victoria las elecciones de 2027". La FSA remarcó también que la actitud de los cuatro concejales, que ya se habían dado del baja del PSOE el lunes, implica la expulsión del partido.

Discrepancias

También hablaron ayer los ediles no adscritos, por medio de Francisco Torre, para negar que la nueva ejecutiva liderada por Bernardino Niño tratara de buscar una solución previa a la marcha de los concejales del PSOE. La dirección local aseguró el martes que se convocó en dos ocasiones a todos los ediles para tratar de resolver las discrepancias y que ellos rechazaron asistir, algo negado de forma tajante por Torre.

"Nos vemos obligados a salir de nuevo a la palestra para contar la verdad. Si en este momento fuéramos militantes del PSOE de Langreo estaríamos muy preocupados porque la dirección local, ante el problema más grave que tiene en este momento, responde con la manipulación, la mentira y dando muestras de una total incompetencia. Les retamos a que demuestren dónde están esas convocatorias. Fuimos nosotros los que, antes de dar el paso de dejar el partido, pedimos una reunión y no se nos contestó".

