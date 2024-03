El turismo responde en Lena y Aller pese a la escasez de nieve en las estaciones de Pajares y Fuentes

Las estaciones de esquí asturianas están tratando la nieve como si fuera oro caído del cielo. Tras una campaña "nefasta", las últimas precipitaciones han permitido a Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno mantener un mínimo de actividad durante la Semana Santa. En total, dos kilómetros de pistas esquiables. Unos cientos de esquiadores, lejos del millar, acudieron ayer a unos equipamientos que se mantienen abiertos más por el trabajaso empeño del personal que por la provisión de unas condiciones adecuadas. "Es increíble el esfuerzo que están haciendo los responsables de la estación (Pajares) para mantenerla abierta", destaca Faustino Núñez. El portavoz de la Asociación de Hosteleros Asturcentral reconoce que la campaña de esquí "no puede ser peor", pero apunta que hay motivos para el optimismo.

Una máquina quitanieves trabajando en Pajares. / David Montañés

"Los sondeos que hemos realizado apuntan a que los alojamienos están a un 80 por ciento. Aunque no haya nieve se constata que la Montaña Central tiene suficientes atractivos para atraer a turistas interesados en disfrutar de grandes paisajes y una buena gastronomía, entre otros alicientes". La falta de nieve en las estaciones no ha condenado la Semana Santa a un desierto turístico en la comarca del Caudal. El Hotel La Braña, en Aller, está lleno este fin de semana. "Ha sido una muy agradable sorpresa ver que pese a que no hay mucha nieve, el turismo prácticamente ha llenado los establecimientos del entorno de las estaciones", destaca Armando Valdés, presidente de la asociación Aller Experiencias y director de la Escuela de Esquí y Snowboard de Fuentes de Invierno.

En los estrictamente deportivo, Valdés se debate entre la resignación y un punto de ilusión: "Estamos ante la peor temporada desde el año en que se inauguró Fuentes de Invierno (2007), cuando no se pudo esquiar hasta el 31 de marzo". Aún así, destaca que este invierno han pasado por la estación más de 3.000 escolares. "Con la nieve que está cayendo estos días esperamos poder exprimir la campaña y recibir otros 400 antes del 7 de abril".

Tanto en Pajares como en Fuentes de Invierno hay cierto pesimista a la hora de valorar una posible ampliación de la temporada más allá del 7 de abril, fecha establecida para la clausura oficial de la misma. No se espera mucha más nieve. En Pajares había ayer 15 centímetros de espesor en la zona alta, donde se pudieron abrir 1,2 kilómetros. Las máquinas estaban ya trabajando a las cuatro de la mañana para acondicionar las bandas esquiables.

La oferta

En Fuentes de Invierno la superficie esquiable apenas llegó ayer a los 800 metros. La actividad se concentró en la zona de iniciación. A primera hora de tarde, casi coincidiendo ya con el cierre de las instalaciones, comenzó a nevar. No se esperan grandes acumulaciones, aunque supone un respiro en el marco de la campaña marcada por la ausencia de actividad en todas las grandes citas. En el puente de la Constitución no hubo nieve, tampoco en Navidad y lo mismo sucedió en Carnaval. El último gran hito de la temporada mantiene la tónica deprimida, aunque al menos se han podido abril algunas pistas. La Semana Santa arrancó con Valgrande-Pajares cerrado y con apenas 460 metros de pistas esquiables en Fuentes de Invierno. Se cerrará con no menos de 2 kilómetros practicables, pero con buena ocupación en los hoteles y resto de establecimientos de alojamiento.

