"La Cuenca del Nalón tiene mucha tradición gastronómica"

De niño, Ricardo Sotres ayudaba a la familia en el bar-tienda que regentaban en Llanes. Aquello le gustó y estudió en la Escuela de Hostelería de su concejo. Trabajó cocineros de la talla de Nacho Manzano o Raúl Aleixandre. El esfuerzo y el talento le llevaron a lograr el título de mejor cocinero joven de España. En su restaurante El Retiro, en Llanes, lucen una estrella Michelín y dos soles Repsol. Ahora, su cocina llega a Langreo. Sotres se ha hecho cargo de los fogones del Palacio de las Nieves. El hotel, perteneciente a la cadena Arcea Hoteles, ocupa un edificio construido en 1906 por Manuel del Busto, rodeado de jardines y con una construcción anexa que cuenta con distintos salones perfectos para albergar desde celebraciones sociales -como las bodas totalmente personalizadas y hechas a medida- hasta eventos corporativos -como, por ejemplo, congresos o convenciones, ya que disponen de capacidad para 800 personas-.

-¿Cómo llega al Palacio de las Nieves?

La propiedad me propuso hacerme cargo de la parte gastronómica de todo el complejo, tanto del hotel como de los eventos que se organizan en sus salones. Me pareció un proyecto muy bonito en una zona que me gusta mucho y en un espacio con mucha historia, es un reto y una responsabilidad.

-¿Se parecerán la cocina de El Retiro y el Palacio de las Nieves?

-El Retiro es un restaurante muy personal, con una cocina tradicional pero cada vez más elaborada y actualizada. Hay una parte, que sí, lógicamente se notará en el hotel.

-¿Cómo será su propuesta?

-Básicamente buscamos algo desenfadado, para compartir. La base será la cocina tradicional, el producto asturiano. Haremos un restaurante actual con cocina tradicional. También habrá guisos y callos y ese tipo de producto.

-Eso será en el restaurante, pero también está la parte de las celebraciones.

-Sí. Hay las propuestas serán más cerradas y trabajaremos para adaptarnos al cliente y sus necesidades. Cuando se propone un evento grande, tiene que haber mucho diálogo con el cliente.

-¿Qué le sugiere el entorno del Palacio de las Nieves?

-Tradición. La cuenca del Nalón es una zona industrial con mucha población, con mucha concentración de pueblos y con una gran tradición gastronómica.

-¿Hay buen paladar en las Cuencas?

-Tengo muy buena relación con la gente de las Cuencas. En Llanes tengo muchos clientes de aquí que veranean allí.

-¿Se come igual en Llanes que en La Felguera?

-En Llanes nos define el mar. Por lo demás no hay diferencia. A todos nos gusta comer bien y nos acogemos a la tradición.

