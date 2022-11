Una lliteratura pornográfica

El llibru de Roberto González-Quevedo "Las monxas candongas de Zamora ya los flaires l.libertinos" (Colección Pesicia, 2022) tien títulu llargu y subtítulu que nun engaña: "Una apoteosis d’erotismu ya amor". Escritu en 2020 reposó bien de meses anantes de llanzase a un públicu qu’igual espera una novela pornográfica. Pero facer erotismu carnal y explícitu nun ye fácil nuna lliteratura seria. Si nun se tien un plan y un propósitu sensatos (González-Quevedo tiénlos) esnídiase ún al tarrén abundosu del porno vulgar.

Les lletres asturianes gocien de dalgunes obres bones del xéneru eróticu que marquen camín. Citaré un par d’elles. La traducción que Milio Rodríguez Cueto fizo en 1995 (vtp, Xixón) de "La Philosophie dans le boudoir", de Sade, y qu’entituló "La filosofía nel salonín". De xuro qu’inspiró entós a un selectu sector de llectores. La otra obra ye’l cuentu d’Alfonso Velázquez que cuerre perende como iconu de cultu: "L’arume l’escaezu".

El camín de González-Quevedo va per otru llau. La so obra, axeitada con tipografíes funcionales, contién dos llibros entellazaos: unu d’historia –en lletra pequeña– y otru de rellatos –en lletra pergrande–. El primeru investiga n’un ciertu testu medieval. Tamos nel sieglu XIII, "las monxas candongas" se guarden nel Monesteriu de Santa María de las Dueñas, "los flaires l.libertinos" son de la nueva orden de los Predicadores. El testu diz qu’elles recibiérenlos y que con gran xaréu y folixa tuvieren con ellos rellaciones sexuales. El testu acaba así: "Todas estas cousas fonon causa d’escándalu". ¿Qué pasaba entós? Los tiempos urbanos y el destín de les muyeres obligaes al conventu camudaben. Doña Xemena, Doña Estefanía, Doña Perona, Doña Inés Domínguez "ya varias más" nun yeren monxes tovía y de selo preferíen ser dominiques anantes qu’obedecer al obispu. Dizlo’l testu: "Tamién contra’l mandatu del obispu (…) abrieron la puerta grande a los hermanos pedricadores ya coversanon con el.los na puerta". Hai quien saca a rellucir nesti casu a les Beguines o Beates, que florecíen nesa dómina en toa Europa: solteres, vilbes o casaes nun dependíen de la Ilesia, vivíen en cases comunes la so propia piedá y caridá cristianes y entraben y salíen d’ellí cuando queríen. Lo que cuenta’l testu lleonés paez enforma distinto pero de cayer más averáo a lo de les Beguines tendría munchu sentíu’l sucesu siguiente: "L’hermanu Xuan Xuanes dixo no monesteriu: ‘Aiquí casamientu de buen l.lugar pa frai Nicolás’. Asina dixo ya darréu fixo l’amor ail.lí con Inés Domínguez". Si daquién quier empatizar güei col recuerdu de les Beguines taría bien que visitara con respetu’l Beguinaxe flamencu de Lovaina / Leuven, conserváu tal cual fuere.

Roberto González-Quevedo saca a rellucir dos ventayes que tien cuando entama a escribir los rellatos de los once capítulos del llibru. Una ye l’emplegu de la so llingua materna –l’asturianu occidental– y otra ye que tien a manu’l testu en llatín lleonés pa extendelu y sonsañalu. Fáilo colos capítulos 3 y 4 y lluéu métese a inventar notros capítulos figures erótiques varies. Lésbiques, sádiques, trans, fetichistes, anque non al estilu obligáu de l’axencia queer. Ente’l tonu occidental de la llingua ("degüechu" envede "guedeyu", p. e., pal pelu d’una muyer) y col recursu a la "puerta grande" del palaciu o casona como escenariu de lluxuria apocalíptica pué decise que se llogra una pornografía "medieval" de capitel carnavalescu. Y ye que ye d’un capitel de la Ilesia de San Claudio de Zamora d’onde sal la Sirena, debuxada na portada’l llibru por Neto: ella ye la deidá del ríu Dueru que causa esa mezcolenda panerótica de placer sexual y de dolor emotivu al final de cada cuentu.