Las claves de la crisis del fútbol español y su vertiente asturiana: LaLiga, guerra mundial

Pero nunca con tantos frentes abiertos como ahora y con una quiebra total a nivel institucional. Y encima, en el contexto de la crisis económica que ha provocado la pandemia. Una de las principales batallas de esta guerra se producirá hoy en la asamblea de LaLiga, en la que los 42 clubes del fútbol profesional, entre ellos el Sporting y el Oviedo, tendrán que dar el visto bueno al acuerdo con CVC, el fondo de inversión que inyectará 2.700 millones en LaLiga a cambio de casi el 11 por ciento del negocio durante los próximos 50 años. El Real Madrid y el Barça, así como la Federación Española (Luis Rubiales), lo rechazan. Pero, ¿cómo empezó todo este lío?

1) 2015, por no irse más lejos

Ve la luz el Real Decreto 5/2015 del 30 de abril. Deja en manos de Tebas la comercialización de los derechos de televisión. Se acaba eso de que cada club venda los suyos por separado. El objetivo de la ley es acabar con la guerra entre las televisiones y las desigualdades entre los clubes. El Madrid lo impugna casi todo. Quiere trabajar con Telefónica y LaLiga ya tiene un acuerdo con Mediapro (Jaume Roures).

2) La Superliga en abril, sí, otra vez en abril

Si el Real Decreto era de abril de 2015, el anuncio de que los grandes de Europa, con el Real Madrid y el Barça a la cabeza, iban a montar la Superliga europea no podía producirse en otro mes. Seis años después, el fútbol europeo iba a hacer crack. Pero las amenazas vertidas por la UEFA (Ceferin) contra los sublevados acabó con la revuelta en 48 horas. Los ingleses se bajaron del carro los primeros. Solo se mantienen aferrados al mástil de la bandera de la Superliga, una competición cerrada a la que solo unos pocos podrían acceder con invitación, el Real Madrid, el Barça y la Juventus, de los doce clubes que arrancaron la aventura. En contra de la Superliga también está Tebas, que tachó el asunto de “una idea de barra de bar a las 5 de la mañana”.

3) Este muerto está muy vivo

De todas formas, con Florentino Pérez de por medio, el asunto de la Superliga aún no está descartado. Prueba de ello es lo ocurrido durante los últimos días. LaLiga anuncia que ha vendido el 11 por ciento de su negocio a un fondo de inversión –CVC– a cambio de 2.700 millones de euros. Dinero salvador para los clubes españoles, ahogados por la crisis del covid. Pero... el Real Madrid rechaza el acuerdo y ya lo ha denunciado por vía civil y penal. Aceptar la pasta es tener que renunciar a la Superliga. Florentino va a por Javier Tebas (LaLiga), Javier de Jaime Guijarro, responsable del fondo CVC, y contra el propio fondo. Tebas, dirigente muy activo en redes, acusa a Florentino de acudir al juzgado por sistema.

4) LaLiga, contra sus dos mejores socios

Ante la judicialización del día a día del fútbol español por parte del presidente del Real Madrid, dardo de Tebas: “Clubes e instituciones llevamos años soportando sus amenazas. Desde 2015 contra la venta centralizada, las impugnaciones constantes de acuerdos, la Superliga... El Real Madrid merece más”. En mitad de esta pelea también se encuentra el Barça, lo que merece un capítulo propio.

5) Laporta, Messi, un señor que pasaba por allí...

En un primer momento, Laporta dijo “sí” al fondo de inversión. Salvaba la renovación de Messi. Tebas le explicó los números y prácticamente vinculó la renovación del argentino al voto favorable de Laporta al plan de rescate presentado por Tebas. Pero todo se vino abajo en unas horas. Los que saben de números en el Barça le quitaron de la cabeza el asunto al presidente. Así que ni CVC, ni Messi “No voy a hipotecar el club”, dijo en el adiós del “10”. La salida de la estrella culé llevo a dimitir a uno de sus directivos, Jaume Lloris, que aseguró que la “operación Messi” la tumbaron entre Ferrán Reverter, CEO del Barça, y Florentino Pérez, que convencieron a Laporta de no ceder ante Tebas y dejar marchar al argentino. Esto llevó a Lloris a verbalizar lo que muchos piensan: con Messi en el PSG, este verano se le abre la puerta de salida a Mbappé, que ya tiene un preacuerdo con el Real Madrid. Lo que sería una jugada maestra.

6) Florentino, al contragolpe

Ayer, comunicado de Florentino exigiendo a Lloris una rectificación. El presidente del Real Madrid niega conocer al tal Ferrán Reverter y mucho menos haber hecho la pinza con él contra la “operación Messi”. Lloris pliega velas a medias, pero insiste en que el adiós a Messi solo favorece al Real Madrid.

7) Rubiales huele la sangre...

Nunca hubo buen rollo entre Tebas y Luis Rubiales, presidente de la Federación. La penúltima pelea, por el regreso del fútbol tras la pandemia, acabó con el CSD mediando. Así que, ¿cómo iba a permanecer al margen Rubiales en plena crisis por la entrada de CVC en LaLiga? “Es ilegal, pésimo y lamentable”, dijo ayer el dirigente sobre el acuerdo.

8) ...Y Tebas no se muerde la lengua

La respuesta del presidente de LaLiga no se hizo esperar: “Sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español (la Superliga) ni se pronuncian. Eso sí, para atacar a LaLiga no fallan. Hay que seguir instrucciones... ¡si ni se han estudiado los documentos!”. Tebas trata de vincular a Rubiales con la Superliga, competición que pondría en peligro a las Ligas nacionales.

Por fin la @rfef saca el esperado comunicado sobre la Superliga apoyando a UEFA y ligas. ¡Ah no! Que sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español NI SE PRONUNCIAN. Eso sí, para atacar a LaLiga no fallan. Hay que seguir instrucciones... ¡si ni se han estudiado los documentos! https://t.co/JYUNEWTbQq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 11 de agosto de 2021

9) Al final, todo son números

Los grandes clubes quieren gestionar sus derechos de televisión y quitar del medio a las Federaciones y a la UEFA. La Superliga iba a repartir el primer año 3.500 millones entre sus fundadores por los 2.700 a devolver en 50 años de CVC. Cada club se llevaría 350 millones anuales por participar en la Superliga, frente a los 15,25 que paga la UEFA a los equipos que juegan la Liga de Campeones. La UEFA reparte 1.950 millones entre 32 equipos. Entre los fundadores de la Superliga –entre doce y quince– iban a repartirse los citados 3.500. Los dos últimos ganadores de la Liga de Campeones se llevaron 110 millones (Liverpool) y 130 (Bayern). Calderilla al lado de lo prometido por Florentino.

10) Ceferin, Qatar y el juego limpio financiero

Clubes de socios y no de accionistas como el Barça y el Real Madrid tratan de pelear contra los equipos-estado (PSG, City...) en el mercado. De ahí la prisa por hacerse con más dinero. Luego está la doble vara de medir con clubes como el francés. En la Liga gala no funciona el límite salarial, suspendido hasta 2023, justo después de que se juegue el Mundial de Qatar, país que a su vez financia al PSG. Qatar también aparece salpicado por las acusaciones de haber pagado mordidas a Platini, expresidente de la UEFA que fue suspendido por cobros irregulares por la adjudicación del Mundial de 2022. Y es que lo que pasa en el fútbol español no deja de ser una batalla local dentro de una guerra mundial.