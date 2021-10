La salida de Leo Messi del Barça ha sido una de las noticias más dolorosas para todos los aficionados del Barça. Tras 17 temporadas en el primer equipo y 20 años en el club blaugrana, puso fin a la etapa más gloriosa de un deportista. Josep Maria Bartomeu, en declaraciones a SPORT, ha hablado del proyecto deportivo de Koeman con la ausencia del argentino.

"Koeman ha perdido a Leo Messi. Yo como presidente no quise que Messi se fuera e hice todo lo posible, todos los esfuerzos, para que Leo no se fuera del club. Pensaba que era bueno para el Barça y para él mismo que siguiera con nosotros. Este verano lo han dejado marchar y esa sí que me parece una mala decisión. Jugar sin Leo Messi representa que hay que cambiar muchas cosas", ha explicado el expresidente.

Sobre la figura del técnico neerlandés, Bartomeu considera que "vino al club en un momento muy delicado, después de una dolorosa derrota y aceptó el reto de coger al club en esa situación. En su primera temporada lo hizo muy bien, se ganó la Copa del Rey y no ganamos la Liga y aún no sé porqué, pero me pareció muy extraño después de la gran temporada que estaban haciendo. La Champions ya fue otro tema", ha comentado Bartomeu.

El futuro del entrenador blaugrana ha estado en el aire desde el verano, pero Bartomeu asegura que "Koeman está preparado, pero hay que tener paciencia para que pueda construir un equipo sin la presencia del mejor jugador del mundo. Creo que en la plantilla hay mucho talento, sobre todo talento joven". Eso sí, el expresidente exige que esta temporada "hay que ganar la Liga y la Copa del Rey, lo tengo clarísimo, hay que lucharlas porque tenemos equipo", concluye.

"Hemos dejado una muy buena herencia"

Además, Bartomeu sacó pecho del legado deportivo que ha dejado su junta directiva, tras dimitir en bloque octubre de 2020. De esta manera, contradice la versión que el actual mandatario del club blaugrana, Joan Laporta, ha mantenido desde que accedió al cargo.

"En campaña se hablaba de 'una desastrosa herencia', pero no la veo... ¿La deportiva? En diez años se han ganado veintidós títulos, las secciones han ganado más títulos que nunca y hemos dejado el mejor equipo femenino del mundo, con ese triplete... Y fijémonos cómo han salido montones de jugadores de nuestro fútbol base: Ansu, Araujo, Riqui, Mingueza, ha llegado Pedri, el propio Ilaix con el que el club ha hecho caja, Konrad...", comentó Josep Maria Bartomeu.

El expresidente también puso la mirada en el futuro, poniendo en valor las jóvenes promesas que están llamando a la puerta del primer equipo. "Y los que están llegando, Gavi, Nico, Collado, son ya presente y futuro del club porque tienen mucho talento. Eso también es parte de nuestra herencia. Se ha hecho un gran trabajo en el futbol base del club", argumentó.

Dejando de lado el tema deportivo, el exdirigente también se enorgullece de asuntos patrimoniales y sociales. "También deberíamos hablar de la herencia de la Fundació o de la herencia Patrimonial: acabamos La Masia, nuevos pabellones, ampliar terrenos en Sant Joan Despí, el Johan Cruyff, dejar el Espai Barça prácticamente preparado para que solo tengan que entrar las máquinas. Incluso el modelo de financiación del Espai Barça con Goldam Sachs es una herencia nuestra, porque sigue apostando por el Barça", concluyó.