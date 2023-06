El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', destacó este miércoles que la Liga Europa ganada en Budapest a la Roma tras superar una tanda de penaltis después del empate a uno, "sabe mejor que ninguna". "El camino ha sido duro, ninguno lo habríamos soñado", afirmó Monchi a Movistar, en referencia a que el equipo esta campaña ha coqueteado con el descenso hasta la llegada hace dos meses de José Luis Mendilibar. "Este título trae la Champions pero sobre todo, hacer feliz a esta gente es lo más grande que hay. El sufrimiento ha merecido la pena", destacó el director deportivo del Sevilla, quien, preguntado por la continuidad del técnico vasco, dijo que "ahora hay que ofrecer mañana en Sevilla el título y el lunes se hablará". "Todos sabemos lo que queremos. Lo que decidamos sería bueno para todos", subrayó.

Por su parte, el extremo argentino Lucas Ocampos destacó que "esto es una locura". "Me pasan muchas cosas en estos momentos por mi cabeza y no tengo palabras. Estoy superfeliz", señaló Ocampos a Movistar. El argentino, que ya había ganado con el Sevilla la Liga Europa de 2020 en Colonia (Alemania) al Inter de Milán (3-2), reconoció que lo pasó "muy mal, solo la familia lo sabe" lo que ha pasado, porque "hace tres meses estaba entrenando solo" y ahora sales "campeón de Europa", dijo en referencia a su cesión a inicios de curso al Ajax de Ámsterdam, que quedó cortada el pasado enero.

Dudas con Mourinho

El portugués José Mourinho, entrenador de la Roma, volvió a dejar este miércoles en el aire su futuro en la capital italiana, en la que aseguró va a estar hasta el lunes, sin dejar claro si continuará la próxima temporada. "Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma", dijo al término del encuentro, nada más perder la final.

El setubalense fue muy crítico con el arbitraje: "La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba". "Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla", señaló.

La derrota dejó muy tocado al conjunto 'giallorosso', que llegó a Budapest con la ilusión de levantar el segundo trofeo europeo consecutivo. "Se lo he dicho a los jugadores al final del partido, con ellos hablo siempre de manera honesta. He ganado cinco finales antes que esta y no me voy a casa menos orgulloso esta vez que en las otras cinco que he ganado. Muy orgulloso de los chicos", ponderó. "Se lo he dicho también antes. O salimos de aquí con la copa o salimos muertos. Y salimos muertos. Los jugadores están muertos de cansancio, yo también, física y psicológicamente. Ha sido una final durísima, creo que hemos jugado casi 150 minutos porque los descuentos han sido increíbles", sentenció.