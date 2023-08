El exjugador español Pau Gasol destacó este viernes que "siempre ha sido muy especial sentir el amor y el apoyo de España" durante toda su trayectoria deportiva, consagrada desde este fin de semana con su entrada en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, en compañía de otras figuras ilustres como el alemán Dirk Nowitzki y el francés Tony Parker.

"Siempre fue un gran orgullo para mí jugar por mi selección. Creo que me ha beneficiado enormemente ser convocado cada verano y jugar con mis compañeros. Siempre ha significado algo muy especial desde el primer día sentir el amor y el apoyo de mi país, siempre he intentado que se sientan orgullosos", dijo Gasol durante una conferencia de prensa en el Salón de la Fama, en la localidad estadounidense de Springfield.

"Incluso cuando llegué a Estados Unidos, las expectativas eran muy altas después de haber sido elegido tan arriba [en el Draft]. Solo quería hacer sentir a mi país orgulloso y que más niños estuvieran emocionados, hacer algo especial", comentó el ala-pívot de Sant Boi, miembro de la promoción de 2023 en un listado de auténtico postín.

Además de los europeos Gasol, Nowitzki y Parker, también serán consagrados los estadounidenses Dwyane Wade y Becky Hammon junto a Gene Bess, Gary Blair, David Hixon, Gene Keady, Jim Valvano, la selección estadounidense femenina de 1976 y el actual entrenador de los San Antonio Spurs, el veterano y multipremiado Gregg Popovich.

Entre los méritos del catalán están dos anillos de campeón, seis participaciones en el All-Star Game, el premio a Novato del Año en el curso 2001/02 (militando en los Memphis Grizllies) y cuatro presencias en alguno de los mejores quintetos de la temporada. Además, Los Angeles Lakers retiraron el pasado 7 de marzo su camiseta con el dorsal 16.

"No empiezas a jugar al baloncesto cuando ya lo has hecho y no dices 'Quiero ser miembro del Salón de la Fama'. Solo intentas ser lo mejor que puedes ser, ser un gran compañero de equipo y ganar campeonatos. Si haces eso, todo encaja", explicó Gasol, que también valoró el progreso de los europeos en la mayor Liga estadounidense profesional.

"Para el baloncesto europeo, creo que esta promoción es un logro increíble; y para el baloncesto internacional también. Creo que el juego ha crecido mucho desde que empezamos a jugar. Podemos estar muy orgullosos de haber llevado el juego internacional a un nivel más alto y muy orgullosos de ver cómo los jugadores actuales lo están llevando a un nivel superior", argumentó el deportista catalán.

Por dicho emotivo, admitió como algo "muy especial" para él "compartir" la consagración en el Salón de la Fama con Nowitzki y con Parker, "porque es maravilloso" después de tantas batallas sobre las canchas de la NBA y también del 'Viejo Continente'. "Es algo que ni se podía imaginar no hace mucho tiempo", apostilló el de Sant Boi.

Por otra parte, Gasol rememoró su amistad con el fallecido Kobe Bryant, su excompañero en Los Angeles Lakers durante varios años de éxitos. "Mi relación con Kobe fue muy muy especial. Tengo muchos buenos recuerdos dentro y fuera de la cancha. Perseguir campeonatos requiere tener esa ventaja especial", apuntó sobre su complicidad.

"Desde el momento en que llegué [a Los Ángeles], no había tiempo que perder. Yo fui a asegurarme de que él lo supiese desde el principio y fue genial porque parecía sincero. Era como 'oh, este tipo ha estado aquí siempre'. Y eso era para mí una conexión, dentro y fuera", recalcó sobre su fichaje por los Lakers, donde conquistó dos títulos de la NBA.

"Y estar jugando con los chicos toda la temporada... Ahí todo el mundo era bienvenido. Era el momento y el lugar correctos, y cosas hermosas sucedieron. La relación con Kobe fue muy muy especial en mi vida, para mí y para mi familia", insistió. "A veces, claro, cuando estás en el modo de perseguir el título, eso tarda en salir; pero cuando nos relajamos un poco y tratamos de conectarnos más a nivel personal, recuerdo esos momentos profundamente y los añoro", agregó.

Por último, Gasol resaltó que "es hermoso ver, mostrar y compartir un mensaje de que las cosas son posibles, que las cosas cambian, las cosas mejoran, las cosas son emocionantes y permiten a cualquier niño, chico o chica, soñar y pensar que ellos también pueden hacerlo". "Así que esa es la parte emocionante para mí", concluyó el catalán.