Quedan prácticamente dos horas para que Montse Tomé dé públicamente su primera lista como seleccionadora (16:30 h). Sin embargo, en ella no podrá contar con las 39 internacionales que se mantienen firmes hasta que no haya cambios reales en la estructura de la Federación. El ente federativo ha emitido en los últimos minutos un comunicado donde se compromete con las jugadoras a que se produzcan los cambios que han solicitado. "Garantizamos un entorno seguro a las jugadoras y apostamos por un clima de confianza mutua para que podamos trabajar juntos y logremos que el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza", claman en el escrito.

"El objetivo es expresar con claridad, y sin interpretaciones internas o externas, los ejes estratégicos en esta nueva etapa de la Federación que tanto el fútbol como la sociedad demandan. La propia Federación es consciente de la necesidad de realizar cambios estructurales, como ya ha anunciado el presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, y ha comenzado a materializar en las últimas fechas. Este convencimiento ha llevado a tomar decisiones difíciles en los últimos días que seguirán adoptándose, dado que existe la convicción propia de que es necesaria una renovación", relata el comunicado, que intenta tender la mano 'in extremis' a las internacionales.

"En este sentido, es absolutamente imprescindible, para llevar a cabo estos cambios, esclarecer cada uno de los comportamientos y conductas que hayan podido producirse y actuar, por tanto, con profesionalidad y justicia, dirimiendo las responsabilidades pertinentes en cada caso. Es evidente que la Federación, la sociedad y las propias jugadoras están alineadas en un mismo objetivo: la renovación y el inicio de una nueva etapa donde el fútbol sea el gran beneficiado por todo este proceso", añaden, en un escrito que donde instan a las jugadoras a "sumarse a este cambio liderado por la Federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas".

En esta declaración de buenas intenciones, sin embargo, no se especifica en que plazo se van a llevar a cabo esos cambios ni cuáles de las demandas de las futbolistas van a ser aceptadas. Las internacionales, de hecho, pidieron desde un primer momento un compromiso por escrito con los cambios demandados, hecho al que la Federación se negó.

Lista para la Nations League

La Federación Española de Fútbol ha emprendido una huida hacia adelante. Sin sus campeonas del mundo del Sídney (excepto Athenea del Castillo y la ya retirada para la selección, Claudia Zornoza), el ente federativo ha elaborado una lista alternativa para poder disputar sus dos próximos partidos en la Nations League, frente a Suecia este viernes en Göteborg y el próximo martes ante Suiza en Córdoba.

Las 39 jugadoras que se declararon no seleccionables si no se cumplían las condiciones especificadas en el comunicado remitido el pasado viernes, en el que imploraban por una depuración de la Federación, entienden que sus condiciones no se han cumplido aún, por lo que mantienen el plante.

A las 16.30 horas de este lunes, Montse Tomé, la nueva seleccionadora y ex ayudante de Jorge Vilda, tomará por primera vez la palabra ante los medios en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y será entonces cuando la entrenadora tenga que recitar las integrantes de una convocatoria que tendrá que nutrirse de integrantes de las selecciones inferiores.

Ya sin Luis Rubiales, al frente de la Federación, y Jorge Vilda, al frente del banquillo, las campeonas del mundo pretenden cambios profundos en buena parte de las áreas de poder del ente.