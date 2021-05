El nuevo Liberbank Gijón: Mantener un bloque para seguir en la élite del balonmano femenino

Marizza Faria es la jugadora con más temporadas en el equipo, al que llegó en el año 2015. La central se mostró “contenta de seguir una temporada más en Gijón tras un año muy duro por las lesiones, las mías y las de algunas compañeras”. Por eso, espera con ilusión una nueva temporada y que espera se desarrolle con normalidad y, sobre todo, sin lesionadas. “Seguiré mientras el cuerpo aguante”, manifestó Marizza tras “un año duro para mí, pero espero poder aportar mi granito de arena la temporada que viene”.

Por su parte, Débora Torreira coincidió con Marizza en “lo dura que está siendo esta temporada por las lesiones y el covid-19, por eso me gusta poder seguir en el equipo”. La lateral aseguró que le gustaba “cómo se están planteando las cosas para la próxima temporada, en la que intentaremos quedar lo más arriba posible”.

El equipo no atraviesa un buen momento y no conoce la victoria en la segunda fase de la liga, pero la plantilla está preparando con intensidad su próxima participación en la Copa de la Reina. “Es una competición muy bonita de jugar; además, estamos recuperando algunas compañeras lesionadas” y quieren aprovechar los dos partidos ligueros que quedan, en los que no se juegan nada, “para recuperar las buenas sensaciones como equipo y llegar a la Copa de la mejor manera posible”. Marizza recuerda que “la Copa es a partido único y puede pasar cualquier cosa”.

En la Copa de la Reina el equipo seguirá sin poder contar con Cecilia Cacheda ni Laura Rivas. A la primera le quedan todavía bastantes semanas re recuperación, mientras que Rivas está ya en el último tramo y podrá comenzar la próxima pretemporada junto al resto. El presidente Pelayo Álvarez aseguró que la próxima semana se anunciarán más renovaciones y próximamente alguno de los fichajes que ya están apalabrados. “Esperamos poder incorporar a cuatro jugadoras para la próxima temporada” desveló.

Por su parte, la entrenadora, Cristina Cabeza, considera “un privilegio seguir una campaña más en este club” y confía en que “la próxima temporada podamos crecer un pasito más”. La entrenadora prometió “mucho más trabajo para que el equipo quede mejor en la clasificación”. Cabeza está segura de que sus jugadoras “van a estar a la altura de la competición” en referencia a la inminente Copa de la Reina que se disputará en Canarias. También considera “muy importante mantener la base de componentes de la plantilla”, pero, a partir de ahí, “estamos tratando de incorporar jugadoras que se adapten a las características de juego que quiero plantear la próxima temporada, que va a ser bastante diferente al que estamos haciendo”. La entrenadora dio pistas: “defender de manera diferente, más abierto, y quiero mucha velocidad en el juego porque el balonmano moderno se caracteriza por ser muy rápido y esta temporada el equipo no estaba en condiciones de realizar ese tipo de juego. Las jugadoras que vendrán se acomodan perfectamente a ese estilo”. Llegarán una portera, un pivote y dos primeras líneas: una de ellas zurda para paliar la carencia evidenciada esta temporada, que obligó a constantes improvisaciones. La intención es dejar la plantilla cerrada este mismo mes.