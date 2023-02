La dura travesía de Rubén: ha vuelto a jugar tras pasar 317 días lesionado

El Pabellón de los Sueños de Madrid hizo el pasado sábado honor a su nombre. En este pabellón, casa del Alcobendas, hizo su reaparición en las pistas Rubén Menéndez en el Unión Financiera Base Oviedo tras casi un año fuera de las pistas tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado. "Volver a jugar este sábado significó mucho para mí. Es un premio, la recompensa al trabajo que he hecho durante tantos meses", reconoce el ovetense, que ahora afronta un nuevo reto de altura. Este sábado visita Vallobín el Salinox Novás, actual líder de División de Honor Plata. Los ovetenses, que llegan tras caer en tierras madrileñas, quieren volver a la senda de la victoria ante un conjunto que solo ha perdido una vez esta temporada y cuyos últimos cuatro partidos han terminado en triunfo para ellos.

"Me encontré muy bien, mejor de lo que podía esperar. Estoy muy contento", confiesa Menéndez tras su redebut con la camiseta del Base 317 días después de caer lesionado. "Estos meses han sido complicados, la verdad. Es un trayecto muy largo. Era consciente desde el día que conocí el alcance de mi lesión", explica el lateral, que decidió plantearse su recuperación como si fuesen "pequeñas etapas", ya que así "cada vez que iba superando una significaba un pequeño premio", ya que eso era un paso más para alcanzar la ansiada recuperación". "La parte más difícil fue la primera semana, porque tuve muchos dolores. Casi no podía ni moverme, me tenían que ayudar para caminar y hacer todas las cosas", destaca el ovetense.

Además, a parte de recuperar las buenas sensaciones, el regreso de Menéndez a las pistas supuso su estreno en División de Honor Plata. "Podemos debutar en la categoría me puso muy contento", asegura el jugador del Base, que en Alcobendas cumplió una de sus metas. "Era algo que había soñado siempre, poder debutar en plata en el club de mi vida", señala el lateral, que notó diferencias respecto a Primera Nacional, división donde estaba el club la pasada temporada. "Lo que más noté fue el ritmo de juego. Ellos corrían al contraataque con una velocidad que sí que noté el cambio", explica. Aunque fueron sus primeros minutos del año, eso no fue impedimento para que Menéndez anotase dos tantos, uno en cada mitad. "Estoy muy contento por los dos goles. Hubiese preferido no marcar y que el equipo consiguiese la victoria, pero estoy feliz por haber anotado", indica.

Este sábado a las 19.00 horas tanto Rubén Menéndez como el resto de sus compañeros tienen un duelo de campanillas. A Vallobín llega el Valinox Novás, primer clasificado de División de Honor Plata. El conjunto gallego solo ha caído en una ocasión durante esta temporada y suma cuatro triunfos consecutivos. "En el partido de ida, en su cancha, tuvimos opciones, pero al final se nos escapó", recuerda el ovetense, que espera contar con el apoyo de su afición para afrontar el reto. "Ellos aprietan mucho en su cancha, pero queremos que este sábado Vallobín esté lleno para demostrar que es complicado ganar en nuestra casa e intentar llevarnos los dos puntos", sentencia el lateral del Base.