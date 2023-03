Confiadas en el objetivo

El fútbol femenino lució músculo en la gala del fútbol asturiano de LA NUEVA ESPAÑA. Isina, delantera del Real Oviedo, se llevó dos premios: mejor jugadora del equipo azul y máximo goleadora. Lourdes Lezcano, argentina, delantera del Sporting y ex del River Plate, fue proclamada como mejor jugadora del equipo rojiblanco mientras que Marcela Restrepo, que ahora juega en el Logroño, ganó el galardón a máxima goleadora, aunque no pudo acudir a la cita.

El encuentro sirvió para que Isina y Lezcano, que juegan en equipos rivales y son dos de sus mejores jugadoras, se conociesen. Sus equipos luchan por objetivos diferentes y ambas confían en lograrlo. El Oviedo busca la salvación en la recién creada Primera RFEF, la segunda categoría del fútbol nacional, y el Sporting el ascenso desde la Primera Nacional, lo que sería la tercera. Ambas mostraron confianza en lograr sus objetivos después de recoger los premios. Isina se fue a entrenar justo después de la gala.

"Después de la victoria del domingo los ánimos están mucho mejor, veníamos trabajando muy bien, pero los resultados no acompañaban. Sabemos que no hemos hecho nada y tenemos que seguir trabajando e insistiendo en lo que nos marque Joseba Aguirre", dijo Isina, en referencia a la victoria ante Juan Grande, en el debut del nuevo técnico. "Seguimos vivas, nos quedan 9 finales en las que no podemos fallar ni al club, ni a todas las niñas de la escuela que nos apoyan, ni a nosotras, es una responsabilidad, pero nos dejaremos el alma", indicó Isina.

Lourdes Lezcano, por su parte, se mostró muy ilusionada por el premio otorgado por LA NUEVA ESPAÑA. "Estoy muy feliz, nunca viví algo así. No me lo esperaba, me quedé sorprendida y estoy agradecida", recalcó. "El objetivo del Sporting es ascender y trabajamos para eso, más allá de lo individual. Quiero llevar al equipo a lo más alto. Estoy bien en Gijón y el Sporting me hace sentir como en casa", indicó Lezcano, que destacó el nivel del fútbol femenino en España respecto a Argentina. "Tuve un buen proceso de adaptación y ahora solo espero ascender con el Sporting", finalizó Lezcano.