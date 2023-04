El Telecable Hockey, a la heroica: sin patines para jugar Liga y Final Four de la Copa de Europa, con 4.000 euros menos... y con Nuria Almeida ¡con 7 puntos en la cara!

Nada ni nadie puede con el Telecable Hockey. El equipo gijonés ya está en casa tras sufrir todas las adversidades posibles en Igualada. Allí le robaron la maleta donde iba parte de la equipación de sus jugadoras, lo que supuso que Marta Piquero y Sara Roces no pudieran vestirse. El equipo tuvo que saltar a la pista con un solo cambio y todo gracias a la ayuda del conjunto local, que prestó material a las de Ramón Peralta. No acabó ahí. En pleno sufrimiento por aguantar la ventaja en el marcador, Nuria Almeira recibió un corte en el rostro y acabó recibiendo siete puntos en el hospital. Mientras, otra parte del equipo estaba en comisaría cursando la denuncia por la sustracción de sus pertenencias. Con todo, se ganó (1-2). Hay más. En menos de seis días toca jugar Liga y la Final Four de la Copa de Europa y hay... ¡medio equipo sin patines!

Se plantearon no presentarse al partido o buscar un aplazamiento, pero con todo en contra, jugaron. Y ganaron. "Ha sido el día más surrealista de hockey que he visto en mi vida", explica Fernando Sierra, director deportivo del Telecable Hockey. Él, como sus jugadoras, vive horas intensas para buscar soluciones. Primero, con la esperanza de poder recuperar la maleta sustraída en Igualada en el momento en el que iniciaron el traslado en furgoneta del hotel al pabellón (normalmente trasladan la mayoría del material de las jugadoras en dos grandes maletas). Segundo, por intentar acelerar los plazos con proveedores que puedan acercar a Gijón "material tan personal en el hockey como unos patines, que tienen que estar perfectamente ajustados y hechos al pie de la jugadora, así como espinilleras, que normalmente se hacen a medida". De momento, la solución temporal es "tirar de lo de casa", como tantas veces se ha hecho en el club. "Muchas están intentado recuperar material antiguo que tenían guardado para afrontar los próximos partidos. Porque no hablamos de cualquier partido. Es que el sábado jugamos contra Voltregà en casa y el miércoles ya tenemos que estar en Lisboa para la Final Four", detalla Sierra. El robo sufrido va más allá del disgusto. "Calculamos que se han llevado en material algo más de 4.000 euros. Una cantidad que nos tocará ahora poner y que no contábamos con ella", dice Fernando Sierra. Por las características del contenido, desean que el ladrón pueda "acabar dejándola tirada por ahí, porque le va a ser difícil dar salida a eso, espinilleras personalizadas o patines". Permanecen en contacto con los Mossos d'Esquadra y comparten una búsqueda añadida. "Además de todo este lío, estamos mirando la posibilidad de conseguir una máscara para que Nuria Almeida pueda competir a pesar del corte que se ha hecho", cuenta. Y contra viento y marea, el conjunto gijonés prepara ya la siguiente machada: la conquista de su sexta Copa de Europa.