La fiesta que vivió este sábado el Alimerka Oviedo Baloncesto traspasó los muros del polideportivo de Pumarín. El equipo asturiano ganó (83-66) al TAU Castelló y certificó la permanencia en la LEB Oro en una cita que permanecerá mucho tiempo en la retina de los aficionados del equipo carbayón porque, además, se le retiró la camiseta al gran capitán, Oliver Arteaga, que ya tiene colgado su número 12 en las paredes del recinto deportivo ovetense. Pero eso no fue lo único que pasó durante el partido. Algunos ilustres aficionados se quedaron también con la música que sonó en la pista, algo a los que los habituales seguidores del OCB ya están más que acostumbrados.

Pedro Bonofiglio, el encargado de animar al público del Real Madrid Baloncesto durante los partidos que juegan en el WiZink Center, como el que supuso la remontada ante el Partizan de Belgrado y que ha clasificado al equipo de Chus Mateo para la Final 4 de la Euroliga, siguió el partido a través de la plataforma de LaLigaSports TV y, cuando escuchó la música que sonaba en el descanso, reconoció a través de las redes sociales que se le saltaron "unos lagrimones del tamaño de un Ferrero Rocher".

Mi respetos y admiración al DJ del @oviedocb por el tremendo momento de Rock and Roll que está pinchando en el descanso.

Viendo el partido en @LaLigaSportsTV #LEBOro se me está cayendo unos lagrimones del tamaño de un Ferrero Rocher. Tremendo! Quiero su nombre y su lista de Spoty — Pedro Bonofiglio (@pedrobonofiglio) 13 de mayo de 2023

¿Qué tiene la música de Pumarín diferente a la de otros recintos deportivos? Sobre todo, mucha música rock, con clásicos como AC/DC, Bruce Springsteen, Alice Cooper, Green Day, Loquillo o los mismísimos Enemigos, grupos que difícilmente se escuchan en otros pabellones. Los responsables de ese sonido que ya elogiaron muchos otros jugadores de la LEB Oro, como el histórico Urko Otegui, son una pareja legendaria en este pabellón: el speaker Rubén Rodríguez y el encargado de confeccionar la lista, Jorge Lana, que no pudo estar en el partido pero que tiene guardada bajo cien llaves las listas que suele poner en los partidos y que cedió a Rubén Rodríguez para empujar al OCB hacia la salvación.

Los hitos musicales de Pumarín son diversos, pero siempre hay sorpresas, como el tema de Siniestro Total "Bailaré sobre tu tumba" que sonó cuando el equipo de Oviedo logró distanciarse en el marcador del TAU Castelló, lanzando un claro mensaje de que era el momento de rematar la faena y mantener al equipo en la LEB Oro. Uno de los grandes clásicos, gane o pierda el equipo, en el final de los partidos es el relajante y estimulante "Always Look on the Bright Side of Life", banda sonora de la películo "La vida de Brian". Un tema que no sonó en la victoria de este sábado por el homenaje que se realizó a Oliver Arteaga, al que se le retiró su camiseta con el número 12.

Lo del sábado en Pumarín fue, en definitiva, una fiesta, aunque esta vez el final musical fue algo más convencional, el clásico "Asturias, patria querida", por lo emotivo del momento tras una temporada tan dura. Un final que acabó con un homenaje y una fiesta posterior en la que, ahí está la duda, falta por saber si mantuvo tan alto nivel musical como el que hay durante los partidos en Pumarín. Y es que la pareja que forman Rubén Rodríguez y Jorge Lana es también una leyenda del fortín.