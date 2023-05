El mejor final para un número 12 de leyenda: así fue la retirada de la camiseta de Oliver Arteaga

Oliver Arteaga fue el que peor lo pasó en el banquillo, el que más disfrutó de la victoria y el que más agradece a los nueve jugadores que saltaron a la pista el trabajo realizado. Era su día, en el que le retiraban la camiseta, su número 12, que siempre acompañará al OCB vaya donde vaya, y poder celebrarlo con una victoria que encima significa una salvación, con Pumarín a reventar de gente que coreó con entusiasmo su nombre, es un regalo maravilloso y merecido para el que ha sido tantas veces el sostén del equipo, especialmente esta temporada, tan complicada, con tantos contratiempos y en la que se ha sentido de cerca el abismo del descenso.

Una vez acabado el partido, nadie se movió de su asiento. Todos esperaban para asistir al momento en el que se descubriera la camiseta de Arteaga en el polideportivo de Pumarín. Antes de que eso sucediera, tomó la palabra Fernando Villabella, presidente del club, que antes de nada quiso lanzar un mensaje a los muchos candidatos políticos que había en Pumarín tras una temporada tan difícil como la que ha vivido la entidad: "Esto no es fácil, no es sencillo, no competimos en igualdad con otras comunidades; llevamos once temporadas en la LEB Oro, pero a este ritmo descenderemos, será el que viene o el siguiente, no solo depende de nosotros, depende de más gente". A continuación, pasó a hablar de Oliver Arteaga y aseguró que "no se merecía que esto acabara mal".

Villabella le cedió el micrófono a Arteaga, al que acompañaron su mujer y sus dos hijas, casi tan emocionadas como el propio Arteaga. En presencia de un grupo de unas 40 personas de El Hierro, su tierra, que se vinieron, uniformados con camisetas de su ídolo, hasta Oviedo para acompañar al pívot en un momento tan especial, en el que Oli dejó entrever una posible retirada, que todavía no ha anunciado, despidiéndose del público.

"Lo primero que quiero es felicitar a mis compañeros y cuerpo técnico por el gran trabajo que han hecho hoy (por ayer), ha sido un año complicado para todos, pero hemos podido celebrar la permanencia, el OCB está donde se merece, en la LEB Oro", comenzó diciendo el capitán del equipo. A partir de ahí, le costó más por la emoción, por las lágrimas que era incapaz de frenar: "Es un orgullo tener la camiseta colgada en lo alto del pabellón". La siguiente frase fue la que desató el aplauso de toda la grada: "Ojalá que pronto esté en un pabellón como Dios manda, el que merece esta afición y este club".

Le dio tiempo todavía a contar lo que le dijo a su mujer cuando llegó a Oviedo: "Te juro que juego un año más y me retiro". Después, emocionado, sentenció: "Puedo decir con orgullo que yo soy OCB, quiero aprovechar para despedirme y agradecer tanto cariño".