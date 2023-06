Baja significativa en el Lobal Global Atac Oviedo. El equipo ovetense no podrá seguir contando con la central Ariadna Molina, que ha decidido poner fin a su etapa en la capital del Principado. "Es un conjunto de estímulos y de circunstancias que se dan en mi vida, creo que es el momento de cambiar", explica la jugadora tinerfeña. "La verdad es que me da mucha pena pero creo que este año he cumplido el objetivo con el que venía", comenta. Ariadna Molina llegó a Asturias hace un año procedente del Zonzamas CICAR Lanzarote, con el que venía de jugar en la Liga Guerreras Iberdrola (División de Honor Élite).

El ascenso a la máxima categoría no era para nada el objetivo que se planteaba para la temporada el Lobas Global Atac Oviedo pero la central canaria era quien más posible lo veía. "Lo tenía desde el principio en mi cabeza, se lo decía a mis compañeras y lo he repetido en muchas ocasiones", indica.