"La LEB Oro es como la Segunda de fútbol, cualquiera puede ganar a cualquiera"

Hablar del Fuenlabrada es hablar de Óscar Quintana (Torrelavega, 1967). Exentrenador del rival de hoy del Alimerka Oviedo (Pumarín, 17.30 horas) en dos etapas distintas que abarcan once años, es un clásico de los banquillos del basket nacional. En la actualidad, ejerce como comentarista de la ACB en Movistar.

–El baloncesto ha cambiado mucho desde que empezó a entrenar. ¿En qué ha cambiado usted?

–Tengo el pelo más blanco, unos cuantos años más, más kilos… (se ríe).

–¿Y como entrenador?

–Esto es como ser estudiante o profesor. Si te gusta tu materia y tienes inquietud, te vas empapando de lo nuevo. He ido a Estados Unidos a ver las ligas de verano, a Francia, a Italia… He visto todo el baloncesto que he podido para ir preparándome de forma progresiva. Cuando miras hacia atrás es cuando te das cuenta de todo lo que has cambiado, durante el proceso no te das cuenta.

–Llegó a Fuenlabrada en su última etapa en el club con el equipo en una situación muy difícil y no pudo conseguir la salvación.

–Aparte del tema deportivo, me encontré un club en descomposición. El Fuenlabrada está sufriendo la crisis más grave de su historia, y ahora en LEB Oro sigue en el mismo estado.

–¿A qué se debe este mal momento?

–A muchos factores: económicos, de planificación deportiva… Tener claro hacia dónde quieres dirigir un proyecto es clave, luego todo es mucho más fácil.

–Llegó incluso a recibir una desagradable amenaza.

–Era ambigua. Ponía Quintana, no sabemos concretamente si se refería a mí o a mi hermano (el por entonces presidente del club José Quintana, relevado por Germán Cea). Por el contexto entendimos que era a mi hermano, pero seguimos sin saber quién fue el autor y a quién se dirigía.

–¿Por qué se animó a dirigir al club en una situación tan delicada y con el equipo prácticamente descendido?

–Todo mi entorno, colegas entrenadores, amigos y demás, me aconsejaban que no cogiera el puesto. Si hubiera sido otro club, hubiera dicho que no al 90% o 99%, pero sabía que el Fuenla necesitaba ayuda y no podía decir que no. No me arrepiento.

–El equipo sigue sufriendo en LEB Oro, con un registro de 2-6.

–Desde hace tres o cuatro años, la LEB ha subido mucho el nivel. Siempre digo que es una Liga muy parecida a la Segunda División de fútbol, muy igualada y en la que cualquier puede ganar a cualquiera. Además, el Fuenla, como el Betis, tiene la presión añadida de ser un recién descendido.

–El propio Alimerka Oviedo dio la sorpresa venciendo al San Pablo Burgos y al Estudiantes, colíderes de la competición.

–En LEB Oro se nota especialmente el factor cancha. Es una competición muy exigente, está todo muy reñido. Siempre digo que el primer tercio de la temporada es para coger la forma y después ya empiezas a ver por qué objetivo vas a luchar.

–En los años 90 entrenó al Fuenlabrada en su ascenso a la ACB. ¿Lo recuerda con cierta nostalgia por la mala situación actual del equipo?

–Había mucha ilusión, muchas ganas y, además, tuvimos ese punto de buena suerte que siempre hace falta. El entusiasmo era contagioso entre el club, el público, los jugadores, los técnicos… Todo era positividad y ganas de reivindicarnos. Se dieron las circunstancias para hacer temporadas magníficas.

–¿Quiere volver a entrenar?

–De momento soy comentarista de la ACB en Movistar, y tengo la suerte de ir a muchos partidos en directo. Estoy abierto a entrenar en un proyecto que me ilusione y me convenza.

–Después de tres décadas en los banquillos, ¿cuál ha sido su mejor vivencia?

–Los ascensos con el Fuenla y con el Alicante, la salvación en Magariños con el Murcia... Esos momentos fueron de auténtico subidón.

El Alimerka Oviedo, a cortar la mala racha

El Alimerka Oviedo recibe en Pumarín al Fuenlabrada (17.30 horas, LaLiga TV Sports) en busca de cortar la racha de tres derrotas consecutivas "Necesitamos a Pumarín más que nunca", aseguró Javi Rodríguez en la víspera de un partido que será el primero de una serie de dos del equipo azul en casa, antes de recibir el próximo martes al Clavijo.