El Rafa Nadal Tour de tenis recalará en Asturias en 2024

El Rafa Nadal Tour, el circuito de tenis para categorías inferiores más importante de los que se celebran en España, recalará en Asturias el próximo año por primera vez en su historia. Este torneo es heredero del Circuito Nike por el que pasaron figuras internacionales como Alcaraz, Davidovich, Pablo Carreño, Badosa o Muguruza.

El gijonés Grupo Covadonga será el club que albergue la sede asturiana de este circuito entre los días 14 al 22 de septiembre, con lo que será la última prueba antes del máster final. El Rafa Nadal Tour fue presentado en la tarde de ayer por el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Fernando Castaño, el del Grupo Covadonga, Antonio Corripio y la responsable de la sección de tenis del club gijonés, María José Echenique.

Serán alrededor de 400 jugadores, niños y niñas, de las categorías, sub-12, sub-14 y sub-16, los que invadirán durante una semana las pistas del Grupo Covadonga, que previamente fueron inspeccionadas por responsables del circuito. El Rafa Nadal Tour de 2024 dará comienzo en el Club Tenis Barcelona del 2 al 10 de enero y seguirá por el Club Río Grande de Mairena de Aljarafe (Sevilla) del 10 al 17 de febrero; Valldoreix Club Deportivo (Barcelona) del 22 al 30 de marzo; Cortijo Club de Campo (Gran Canaria) del 18 al 26 de mayo; Club Español de Tenis (Valencia) del 28 de junio al 6 de julio; Club Internacional de Tenis (Madrid) del 19 al 27 de julio y Grupo Covadonga (Gijón) del 14 al 22 de septiembre. Del 7 al 10 de noviembre se celebrará un máster en la Academia Rafa Nadal en Mallorca con los 7 primeros clasificados del circuito en sub-12 y sub-14 y los 4 primeros sub-16. Los campeonatos de España de estas categorías puntúan para el ranking de este circuito, el sub-12 será en Madrid del 23 al 30 de junio y el sub-16 del 8 al 14 de julio.

Los cuadros de cada torneo dependerán del número de pistas disponibles en el correspondiente club organizador con un máximo de 112 jugadoras en los cuadros femeninos sub-12 y sub-14 y de 128 en el masculino. En sub-16 el máximo será de 32 jugadores. En la pasada edición, la décima con la actual denominación, tomaron parte un total de 976 jugadores.

Disputarán el máster los siete primeros clasificados al final del circuito siempre y cuando hubieran jugado al menos cinco de los torneos. El octavo jugador será el mejor clasificado en el denominado "torneo de los valores" ya que todos los participantes serán puntuados en una serie de apartados como comportamiento, actitud, esfuerzo, compromiso o compañerismo.

"Este torneo afianza la posición de la escuela de tenis del Grupo", destacó Antonio Corripio, quien recalcó "la apuesta del club por acoger torneos importantes", agradeció la confianza federativa y recordó que "el pasado año fuimos escenario de los entrenamientos de los jugadores que disputaron el ATP 250 de Gijón".

Por su parte, Fernando Castaño, presidente de la Asturiana, también reiteró la "apuesta de la Federación por traer competiciones de nivel a Asturias" como lo fue primero el Circuito Marca "ya consolidado y ahora este Rafa Nadal, algo que no sería posible sin la colaboración de un club como el Grupo Covadonga, que sin duda tiene una de las mejores escuelas de España".

Pendientes de un torneo ATP

Fernando Castaño, presidente de la Federación Asturiana de Tenis, aseguró ayer que "antes de final de año habrá noticias, no sé si positivas o negativas, pero sí se sabrá", sobre la posibilidad de que Gijón vuelva a acoger el próximo año una prueba de la ATP o de la WTA, ya que se mantienen las negociaciones con la Federación Española para ello. Hay que recordar que Gijón organizó en el 2022 un ATP 250, lo que no pudo repetir este año ante las ofertas superiores económicamente de otras ciudades. La alternativa de cambiarlo por un torneo femenino categoría 500 no cuajó. Castaño recordó que "Gijón es en estos momentos la única opción para organizar un torneo de estas características porque tiene un recinto con capacidad para 5.000 espectadores", pero adelantó que "en cuanto se terminen las obras de remodelación del Palacio de los Deportes de Oviedo será otra alternativa".