"El Zamora es un equipo de mucho nivel, con jugadores determinantes"

Si una cualidad distingue al Langreo esta temporada es la capacidad de levantarse después de una derrota. Tras la goleada encajada en Pontevedra (6-0), los azulgranas encadenaron siete encuentros sin perder. Después de caer contra el Ourense (3-0), vino una racha de tres victorias (Deportivo Fabril, Racing Villalbés y Gimnástica de Torrelavega) que tocó a su fin el pasado fin de semana con el tropiezo a domicilio contra el Real Valladolid Promesas (2-1). Esta tarde, en el Ruta de la Plata de Zamora (17:30 horas), el Langreo aspira a acreditar de nuevo su resiliencia en una de las visitas más complejas del curso, contra un Zamora que es segundo, a apenas un punto del líder Ourense.

El conjunto langreano, quinto con 25 puntos –uno más que el Compostela–, quiere quitarse el mal sabor de boca que dejó la cruel derrota en Valladolid, en un encuentro en el que los azulgranas iban por delante hasta el minuto 83 y en el que acabaron cayendo tras encajar el segundo tanto en el 93. "El domingo estábamos cabreados, veíamos muy cerca la victoria y al final no sacamos ni un punto. Pero desde el lunes hemos estado pensando en Zamora, con la motivación extra de saber que las próximas dos semanas no hay Liga y que los chicos podrán descansar y desconectar con los suyos", asegura Javi Vázquez, el entrenador.

El técnico madrileño es consciente de que se mide a uno de los equipos de mayor nivel de la categoría: "Por nombres, empezando por el entrenador (David Movilla), es un equipo prácticamente de Primera Federación. Además, tienen una idea de juego muy clara. Son muy sólidos y contundentes en defensa y practican un juego directo muy trabajado. Cuando un equipo tiene tanto nivel y cuenta con jugadores determinantes, acaba siendo claro candidato a ascender".

Vázquez, además, hace un balance "muy positivo" de la primera mitad de campeonato que está cuajando su equipo antes del que será el último partido del año 2023 para los azulgranas, que retomarán la competición el 7 de enero recibiendo al Cayón en Ganzábal. "Nos estamos construyendo desde la dificultad, no desde la confianza de los resultados, porque no empezamos bien en los primeros partidos. Si les digo a los jugadores que no hacemos algo bien, lo trabajamos y, a la semana siguiente, lo corregimos en el partido. Eso es síntoma inequívoco de que el equipo crece", zanjó el técnico.

Javi Vázquez no podrá contar con su capitán, el portero Adrián Torre, sancionado tras recibir la quinta amarilla en Valladolid. En su lugar actuará Guille, inédito hasta ahora en la temporada. "Llevo tiempo esperando esta oportunidad para ayudar al equipo. El Zamora es un gran equipo llamado a luchar por el ascenso, pero saldremos a competir de tú a tú para sumar los tres puntos y cerrar una primera vuelta de diez", reflexionó el arquero en la víspera del choque. Joselu Guerra e Imad Fakir, también sancionados, no serán de la partida, mientras que los hasta ahora lesionados Juan López y Keko Hevia vuelven a la convocatoria.