Pelayo Sánchez, de estreno

Pelayo Sánchez ya rueda por Asturias con los colores del Movistar Team. El de Tellego llega al Word Tour tras tres años en el Burgos-BH. Tras la primera concentración con la escuadra telefónica el pasado mes de diciembre, la gran promesa del ciclismo asturiano afronta con gran ilusión la nueva temporada. "Pasamos a la máxima categoría a nivel mundial en el equipo de casa, que para mí es un honor y un privilegio. Me hace mucha ilusión comenzar esta aventura en el Movistar y la idea es seguir dando pasos, seguir creciendo, ir poco a poco encontrando nuestro hueco en el pelotón internacional", dice Sánchez.

El asturiano comenzará la temporada en el Gran Premio de Castellón el 21 de este mes, para seguir en la Challenge de Mallorca del 24 al 28 y posteriormente la Vuelta a la Comunidad Valenciana, del 31 de enero al 4 de febrero. Tras este inicio podría llegar en buen momento a Asturias, cuya ronda comienza el 26 de abril. "Me gustaría volver a estar aquí en Vuelta a Asturias, y por qué no repetir una victoria La Vueltina".

En cuanto a las grandes, aún no tiene definido el calendario, pero reconoce: "Personalmente me gustaría conocer el Giro de Italia, que es una carrera para mí muy bonita y que me hace especial ilusión. Que el Tour es el Tour y como se dice te da el carné de ciclista, pero el Giro es una carrera que me apetece por conocer la afición italiana y por las carreteras tan bonitas de Dolomitas. Es una carrera especial".

En cuanto a la participación en la Vuelta a España, dependerá de cómo se desarrolle la temporada. "La idea es hacer alguna grande, hay que cuadrar el calendario, pero bueno, Vuelta a España también estaría bien", explica Pelayo, que en cuanto a su rol en el nuevo equipo espera tener oportunidad de brillar: "yo estoy a disposición del equipo para lo que necesiten, cuando tenga que ayudar a ayudar y otras veces buscaré mi oportunidad. La idea es seguir mejorando".