La afición del Alimerka Oviedo Baloncesto y hasta Javi Rodríguez alucinan con el partidazo de Raúl Lobaco: "Ha parado él solo a Davison"

Si hubo un protagonista en la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto en su victoria (89-83) ante el HLA Alicante, en la LEB Oro, ese fue Raúl Lobaco. El escolta zaragozano llevaba ya varios partidos con un perfil bajo, sin acierto, falto de confianza y con un rendimiento muy inferior al que ofreció en el inicio de temporada, en el que había destacado sobre todo por sus buenas defensas casi siempre a los rivales con más talento ofensivo.

De hecho, en el último partido que el OCB jugó en Pumarín, la derrota (73-75) ante el Lleida, el zaragozano ni saltó a la cancha por decisión técnica. Por eso, lo que hizo el escolta en el partido de este martes ante el Alicante llamó tanto la atención. Fue, con 31 minutos, el que más tiempo estuvo en la cancha junto a Marc Martí, otro que hizo un partido espectacular. Lobaco anotó 16 puntos, cogió 6 rebotes, dio 2 asistencias, sumando 20 créditos de valoración. Pero si algo destacó del partido de Lobaco fue su defensa, especialmente la que hizo sobre Davison en la segunda parte. El anotador del Alicante acabó la primera mitad con 20 puntos y, desde que Lobaco se dedidcó a defenderlo, bajó mucho su rendimiento, acabando con 30 puntos, muchos de ellos desde el tiro libre.

Lobaco se ganó los elogios de su entrenador, Javi Rodríguez, tras el partido: "Ha estado increíble, no me gusta apuntar ni para lo bueno ni para lo malo a los jugadores, pero hoy le he dado la enhorabuena por su actitud, por su valentía, porque nos ha transmitido esa confianza; en la segunda parte ha parado él solo a Davison, ha estado soberbio en defensa todo el partido, pero espeecialmente en la segunda parte, y ha estado valiente, que es lo único que le pido a él y a todo el equipo, que seamos valientes, para eso somos jóvenes, para ser valientes, atrevidos, osados, algunos tiros parecen de locura, pero prefiero eso a estar timoratos en nuestro juego".

También la afición que acudió al polideportivo de Pumaríon alucinó con el partido del jugador de Zaragoza, que, a sus 23 años, vive su segunda etapa en Oviedo.