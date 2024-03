El Marino se mete en un lío: pierde contra el Coruxo y se queda a un punto del playout de descenso (0-1)

Al Marino todo le salió mal en la tarde de ayer por encajar un gol muy tempranero y por no lograr empatar cuando mejor jugó en la primera mitad. Se le complica el asunto porque perdió ante un rival directo en la tabla.

El campo, en muy mal estado, no ayudó en todo el partido y favoreció al equipo que se dedicó a defender. En el minuto 7, un mal bote provocó que Adolfo no lograra despejar y el centro de Insua lo remató Pitu Docnel por alto al larguero.

A partir de ahí, el Marino fue claramente superior y en el minuto 8, un disparo de Lora con la izquierda lo desvió Alberto a córner. Un minuto después, Aspra jugó de tacón y los locales pidieron penalti por mano de Borja.

En el minuto 11, un pase desde la línea de fondo de Iván Elena lo desvió un defensa a córner con Abraham en boca de gol. En el 19, un buen centro de Adolfo, lo desvía un defensa a córner en una pugna con Abraham. En el 26, se anuló un gol al jugador local Miguel Cuesta tras un disparo de Lora que desvió de la meta Alberto, pero que el rematador se encontraba en posición antirreglamentaria. En torno al minuto 30, Iván Elena controló dentro del área y dio la impresión de que el balón golpeó en la mano de un defensor en una jugada protestada por los jugadores marinistas.

En el minuto 40, una buena arrancada de Iván Elena terminó con el disparo alto del centrocampista y sin más ocasiones se llegó al descanso.

Tras el mismo, el partido se le complicó al Marino por la inoportuna lesión de Borja, por la posterior de Aspra en el minuto 60, y en el intercambio de posiciones, el Marino fue poniéndose nervioso e impreciso con un campo que no le ayudaba en absoluto. Lo intentó con un disparo desviado de Miguel Cuesta en el minuto 83 y con una falta que lanzó Lora en el tiempo añadido que Mendi remató de cabeza excesivamente cruzado.

En definitiva, el Marino se complica la vida en la tabla al perder contra un rival directo en la lucha por la salvación en un encuentro en el que en la primera parte mereció al menos el empate y sigue teniendo muy mala fortuna con el apartado de lesiones.

"Me quedo con el corazón del equipo"

"Aunque hayamos encajado pronto, nos hemos repuesto bien, hemos tenido muchas llegadas en la primera parte que no supimos resolver", analizó Sergio Sánchez, entrenador del Marino, que pidió a su equipo poner "más centros" al área: "A veces no lo hicimos por mala toma de decisión y otras por culpa del mal estado del campo, que ponía imposible levantar el balón". "Tenemos que atacar mejor contra equipos que se repliegan atrás", prosiguió el técnico del Marino, que asumió que sus jugadores se "aceleraron" en la segunda parte: "El rival cerró los espacios, había muchos jugadores poco habituales que no suelen coincidir, hubo muchas interrupciones... hay muchas circunstancias, y todo eso provoca cierta precipitación. Cuando tú quieres proponer algo y el estado del campo no te deja, es muy complicado", explicó el entrenador de los luanquinos, que de nuevo incidía en el deficitario estado que presentaba el campo de Miramar. "Me quedo con el corazón que le ha puesto el equipo que nos ha llevado a competir durante todo el encuentro, estuvimos cerca de empatar", zanjó Sergio Sánchez.

