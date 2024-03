La asturiana Ana Baizán y el cántabro Manuel Hoyuela revalidan título en el Descenso del Sella River SUP Race de piragüismo

El cántabro Manuel Hoyuela Rojas (SUP Suances) repitió este sábado victoria en el Descenso del Sella en Stand Up Paddle (SUP), siendo su tercer triunfo en la prestigiosa prueba tras los cosechados en 2022 y 2023, mientras que la asturiana Ana Baizán García (Independiente) se alzó con su cuarto Sella tras los conseguidos en los años 2019, 2022 y 2023 (en los años 2020 y 2021 no hubo prueba a causa de la pandemia del covid-19). Nada menos que 166 palistas tomaron parte en esta décima edición que, por primera vez, contó con la colaboración de la Real Federación Española de Piragüismo, así como del Club Los Rápidos-Jaire Aventura, el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) y el área de Deportes del Ayuntamiento de Parres

Una de las gratas novedades, en cuanto a participación extranjera, fue la del teutón Bastian Grimm (tres veces subcampeón de Alemania Open Ocean 2023, tercero en la Ice Race 2023, vigesimonoveno del Mundo en larga distancia 2023 y trigésimo tercero del mundo en carrera técnica 2023), que está siguiendo las pruebas de SUP de la ICF, finalizando este Sella en tercera posición, primero en su respectiva categoría senior, tras completar el recorrido en 1 hora 16 minutos y 19 segundos. Mientras, Manuel Hoyuela, primer sub-23, empleó 1.13.21 y el segundo clasificado, también sub-23, el gallego Iván Puente Rodriguez (SUP Mera), hizo 1.16.18.

Por su parte, Ana Baizán marcó un tiempo de 1 hora 34 minutos y 29 segundos, además de imponerse en su categoría veterana 1. Segunda clasificada, y también segunda en veterana 1, fue Laura Baccaro (SUP Alicante), con 1.39.30, completando el podio femenino absoluto la gallega Paula María Rodríguez Fernández (SUP Mera), con 1.39.30, esta primera en su respectiva categoría veterana 2. Por su parte, en senior, la primera posición se la apuntó la alemana Brand (Starboard Germany), sexta en la general, tras emplear en el trazado 1.44.34.

La prueba sellera se dilucidó, como viene siendo tradicional, entre los aledaños del puente “Emilio Llamedo Olivera” y el puente de San Román, unos 15 kilómetros. Con salida en tierra, tipo Sella, la competición gana adeptos año tras año y se ha consolidado como uno de los descensos de ríos con mayor aceptación entre los especialistas del SUP. Por su parte, en chicas sub-23 la victoria le sonrió a Yaima García Martínez (ECO SUP Club)

En veteranos hombres los triunfadores serían: Miguel Roigé Ferrer (Molokai SUP Center), en máster 1; Paulino Cayón González (SUP Suances), motejado cariñosamente como “el Abuelo”, por haber sido el primero en conseguir tres victorias absolutas (2016, 2017 y 2019) en la prueba sellera, venció en esta oportunidad en máster 2; y Andrés Vigueras Caballero (Independiente), en máster 3. En categoría mujeres máster 3 venció Luisa Morales Puig (Molokai SUP Center).